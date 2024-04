Il prossimo anno potrebbero essere addirittura 10 le squadre italiane che parteciperanno alle coppe europee: tutti gli scenari.

La prossima stagione europea potrebbe parlare sempre più italiano.

Oltre al pass Champions League per la quinta classificata in campionato – posto aggiuntivo garantito dal primo posto dell’Italia nel ranking per federazioni – l’attuale classifica di Serie A lascia aperti diversi interessanti scenari.

A fine stagione, infatti, potrebbero essere ben 10 le formazioni italiane che il prossimo anno parteciperanno alle coppe europee. Vediamo come.