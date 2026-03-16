Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Isaksen stende il Milan, Lazio di carattere: dal ritorno dei tifosi al fattore Olimpico, l'emozione di Sarri nella notte 'speciale'

Goal decisivo del danese e difesa di ferro: Sarri batte i rossoneri davanti a 50 mila tifosi, Olimpico in festa e Curva Nord protagonista.

Pubblicità

Una notte di passione all’Olimpico restituisce alla Lazio una vittoria pesante e simbolica. Davanti a oltre 50 mila spettatori e a una Curva Nord tornata a sostenere la squadra, i biancocelesti superano il Milan per 1-0 grazie al goal di Gustav Isaksen, protagonista assoluto della serata. 

La squadra di Maurizio Sarri, nonostante sei assenze di cui cinque titolari, gioca una gara di cuore e qualità, difendendo con determinazione il vantaggio conquistato nel primo tempo e conquistando quello che rappresenta il successo più significativo della stagione in campionato. 

Il match si chiude con il giro di campo e il saluto sotto la Curva Nord, in un clima di festa che mancava da tempo. Una vittoria che conferma il valore del fattore Olimpico per i biancocelesti, che spinti dal proprio pubblico conquistano un successo prestigioso in quella che Sarri ha definito una “serata speciale”.

  • ISAKSEN IMPRENDIBILE E DECISIVO

    La serata porta la firma di Gustav Isaksen, autore della rete che decide l’incontro. Il danese si sblocca nel big match davanti allo stadio pieno, cambiando passo dopo una stagione fatta di buone intuizioni ma poca concretezza. 

    Il goal nasce da un lancio in profondità di Marusic: Isaksen vince il corpo a corpo con Estupinan, arriva davanti a Maignan e lo batte con un sinistro preciso all’angolino. Il portiere francese tocca il pallone con la mano, ma non riesce a evitare che finisca in rete.

    L’esultanza è quella della liberazione, con il dito al cielo e le braccia larghe. Il danese, premiato come migliore in campo, ha raccontato a DAZN la sua soddisfazione: “Ci voleva una gioia così, ci mancava un’atmosfera di questo tipo”. 

    Poi la dedica: “I ragazzi mi aiutano ogni giorno, dedico il goal a loro e a tutti i tifosi. È veramente una bella serata”.

    La rete consente a Isaksen di diventare il capocannoniere della Lazio in campionato con quattro goal, superando il gruppo fermo a tre marcature. Il danese si è rivelato la vera arma in più dei biancocelesti di Sarri: prima della rete aveva già sfiorato la rete con una traversa in un’azione poi fermata per un tocco di mano di Zaccagni, mentre nella ripresa ha impegnato ancora la difesa rossonera con un tiro dal limite.

    • Pubblicità

  • SARRI TRA ORGOGLIO E RIMPIANTI

    Il successo porta la firma anche di Maurizio Sarri, protagonista dentro e fuori dal campo. Il tecnico biancoceleste ha salutato la Curva Nord prima della partita ricevendo un’ovazione e, al termine del match, è tornato in campo per ringraziare i tifosi dopo essere rientrato negli spogliatoi a causa dell’espulsione rimediata nei minuti finali.

    È stata una serata emozionante, rivedere l’Olimpico con i tifosi è stato bellissimo”, ha spiegato Sarri. 

    Il tecnico ha analizzato la partita sottolineando come la Lazio avrebbe potuto chiudere il match già nel primo tempo: “Peccato aver chiuso il primo tempo solo con un goal di vantaggio. L’intensità e la qualità con cui abbiamo giocato fino all’intervallo non potevano essere replicate nella ripresa, infatti siamo arrivati stanchi a fine partita”.

    Nonostante le difficoltà della stagione, Sarri sottolinea il valore del successo: “È una vittoria importante, anche perché questa è stata la stagione più difficile non dico di tutta la carriera, ma sicuramente da quando alleno in Serie A”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SPINTA DELL’OLIMPICO

    La vittoria nasce anche dall’atmosfera speciale dell’Olimpico. La Curva Nord è tornata unita come non accadeva da tempo, con circa 50 mila spettatori presenti allo stadio. 

    Prima del calcio d’inizio l’aquila Flaminia ha sorvolato lo stadio più a lungo del solito, mentre sugli spalti è comparsa una coreografia con un tifoso laziale armato di spada e scudo con la scritta “Curva Nord” e una gigantesca bandiera biancoceleste alle spalle.

    Il disegno avrebbe dovuto proseguire nel settore Tevere con la parola “libertà”, ma i cartoncini sono stati rimossi prima della partita, con i tifosi che hanno pronunciato a lungo quella parola durante la gara.

    Nel finale del primo tempo lo stadio ha accompagnato la squadra al grido di “Lazio, Lazio”, rimpallato tra Curva Nord e Tribuna Tevere, in quella che è stata una delle migliori frazioni stagionali della squadra di Sarri.

  • LE RISPOSTA

    La partita contro il Milan offre indicazioni importanti anche sul piano tecnico. Edoardo Motta ha difeso la porta con personalità mantenendo la prima porta inviolata, mentre in difesa cresce Provstgaard accanto a un Gila sempre più punto di riferimento.

    Sugli esterni Nuno Tavares è stato tra i migliori per spinta offensiva e attenzione difensiva, mentre a centrocampo Patric ha convinto nel ruolo di regista. Buone anche le prove di Dele-Bashiru e Taylor: il nigeriano ha messo in difficoltà il Milan con le sue progressioni palla al piede, mentre l’olandese ha gestito il centrocampo con qualità e intelligenza tattica.

    In attacco continua invece l’esperimento Maldini, ma la risposta più importante arriva da Isaksen, autore del goal che regala alla Lazio la vittoria più importante della stagione e una notte che all’Olimpico ha riportato al centro la squadra e il legame con il suo pubblico.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0