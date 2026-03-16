Una notte di passione all’Olimpico restituisce alla Lazio una vittoria pesante e simbolica. Davanti a oltre 50 mila spettatori e a una Curva Nord tornata a sostenere la squadra, i biancocelesti superano il Milan per 1-0 grazie al goal di Gustav Isaksen, protagonista assoluto della serata.
La squadra di Maurizio Sarri, nonostante sei assenze di cui cinque titolari, gioca una gara di cuore e qualità, difendendo con determinazione il vantaggio conquistato nel primo tempo e conquistando quello che rappresenta il successo più significativo della stagione in campionato.
Il match si chiude con il giro di campo e il saluto sotto la Curva Nord, in un clima di festa che mancava da tempo. Una vittoria che conferma il valore del fattore Olimpico per i biancocelesti, che spinti dal proprio pubblico conquistano un successo prestigioso in quella che Sarri ha definito una “serata speciale”.