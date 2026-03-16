La partita contro il Milan offre indicazioni importanti anche sul piano tecnico. Edoardo Motta ha difeso la porta con personalità mantenendo la prima porta inviolata, mentre in difesa cresce Provstgaard accanto a un Gila sempre più punto di riferimento.

Sugli esterni Nuno Tavares è stato tra i migliori per spinta offensiva e attenzione difensiva, mentre a centrocampo Patric ha convinto nel ruolo di regista. Buone anche le prove di Dele-Bashiru e Taylor: il nigeriano ha messo in difficoltà il Milan con le sue progressioni palla al piede, mentre l’olandese ha gestito il centrocampo con qualità e intelligenza tattica.

In attacco continua invece l’esperimento Maldini, ma la risposta più importante arriva da Isaksen, autore del goal che regala alla Lazio la vittoria più importante della stagione e una notte che all’Olimpico ha riportato al centro la squadra e il legame con il suo pubblico.