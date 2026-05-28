Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Iraola ha detto no al Milan: il motivo e le nuove opzioni per la panchina rossonera

Serie A
Milan
Calciomercato

Il tecnico spagnolo, reduce da una grande stagione al Bournemouth, chiude ai rossoneri: sulle sue tracce rimangono Bayer Leverkusen e Crystal Palace.

Pubblicità

Andoni Iraola e il Milan sempre più lontani.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il tecnico spagnolo sarebbe orientato a dire 'no' alla proposta rossonera di salire al timone del club a partire dalla stagione 2026/27.

Di seguito tutti gli aggiornamenti.

  • IRAOLA FRENA: NO AL MILAN

    Iraola, come riferisce Moretto, avrebbe manifestato la propria intenzione di non accettare la proposta contrattuale del Milan.

    Il progetto a tinte rossonere, infatti, non scalda il tecnico spagnolo reduce da una grande stagione sulla panchina del Bournemouth.

    • Pubblicità

  • L'OFFERTA DEL BAYER LEVERKUSEN

    Nelle ultime ore, invece, il Bayer Leverkusen - dopo il no di Felipe Luis - avrebbe alzato la propria proposta economica nei confronti dell'allenatore capace di portare il Bournemouth in Europa per la prima volta nella sua storia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CRYSTAL PALACE ATTENDE UNA RISPOSTA

    Il club che da più tempo ha messo gli occhi su Iraola è invece il Crystal Palace che ha salutato Glasner dopo il trionfo in Conference League.

    L'intesa di massima tra le parti c'è già e ora il club londinese attende la risposta definitiva da parte dell'allenatore spagnolo circa il suo futuro.

  • LE OPZIONI PER LA PANCHINA DEL MILAN

    Rimane ancora piuttosto intricata, invece, la situazione relativa alla panchina del Milan. Come riferito da Calciomercato.com, Gerry Cardinale e Calvelli stanno portando avanti il fronte che vedrebbe Ralf Rangnick designato in qualità di direttore tecnico. L'attuale Ct dell'Austria avrebbe fatto due nomi per la panchina rossonera: Jaissle dell'Al-Ahli e lo stesso Glasner, in uscita dal Crystal Palace.

    L'altra corrente societaria, invece, capitanata da Ibrahimovic e Kirovski avrebbe individuato altre due figure: Planes come direttore sportivo e Pochettino come nuovo tecnico rossonero.

  • Pubblicità
    Pubblicità