Iraola ha detto no al Milan: il motivo e le nuove opzioni per la panchina rossonera

Rimane ancora piuttosto intricata, invece, la situazione relativa alla panchina del Milan. Come riferito da Calciomercato.com, Gerry Cardinale e Calvelli stanno portando avanti il fronte che vedrebbe Ralf Rangnick designato in qualità di direttore tecnico. L'attuale Ct dell'Austria avrebbe fatto due nomi per la panchina rossonera: Jaissle dell'Al-Ahli e lo stesso Glasner, in uscita dal Crystal Palace.

L'altra corrente societaria, invece, capitanata da Ibrahimovic e Kirovski avrebbe individuato altre due figure: Planes come direttore sportivo e Pochettino come nuovo tecnico rossonero.