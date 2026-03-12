Iran sempre più lontano dal Mondiale 2026, Trump: "Sono i benvenuti, ma non credo sia appropriato"

"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza" ha scritto Donald Trump dopo che il ministro dello sport dell'Iran, Ahmad Donjamali, aveva escluso categoricamente la possibilità di andare a giocare il Mondiale negli Stati Uniti.

"Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare".

Vedere l'Iran al Mondiale a questo punto, a conti fatti, appare assai improbabile.