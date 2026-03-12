Iran sempre più lontano dal Mondiale 2026, Trump: "Sono i benvenuti, ma non credo sia appropriato"

La guerra in Iran e nel Medio Oriente, come ovvio, coinvolge anche il mondo dello sport. Dopo la questione della rappresentativa femminile che ha chiesto asilo all'Australia dopo aver deciso di cantare l'inno durante la Coppa d'Asia, ora si discute sulla squadra maschile, che in teoria dovrebbe partecipare al Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, ovvero la nazione che ha deciso di attaccarla al pari di Israele.
La partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo risulta essere sempre più lontana, considerando le relazioni diplomatiche oramai praticamente inesistenti e un clima ai minimi storici dopo l'attacco statunitense che ha ucciso la Guida Suprema Khamenei e migliaia di persone.
Da canto suo Donald Trump, presidente degli USA, ha scritto su Truth (il suo social personale) di non avere alcun problema a proposito dell'eventuale partecipazione dell'Iran, ma di come allo stesso tempo una sua partecipazione risulterebbe "non appropriata".