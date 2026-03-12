Goal.com
Francesco Schirru

Iran sempre più lontano dal Mondiale 2026, Trump: "Sono i benvenuti, ma non credo sia appropriato"

La guerra in Iran e in Medio Oriente sembrerebbe aver ormai tagliato fuori la rappresentativa, regolarmente qualificata per il torneo oramai imminente.

La guerra in Iran e nel Medio Oriente, come ovvio, coinvolge anche il mondo dello sport. Dopo la questione della rappresentativa femminile che ha chiesto asilo all'Australia dopo aver deciso di cantare l'inno durante la Coppa d'Asia, ora si discute sulla squadra maschile, che in teoria dovrebbe partecipare al Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, ovvero la nazione che ha deciso di attaccarla al pari di Israele.

La partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo risulta essere sempre più lontana, considerando le relazioni diplomatiche oramai praticamente inesistenti e un clima ai minimi storici dopo l'attacco statunitense che ha ucciso la Guida Suprema Khamenei e migliaia di persone.

Da canto suo Donald Trump, presidente degli USA, ha scritto su Truth (il suo social personale) di non avere alcun problema a proposito dell'eventuale partecipazione dell'Iran, ma di come allo stesso tempo una sua partecipazione risulterebbe "non appropriata".

  • IL POST DI TRUMP

    "La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza" ha scritto Donald Trump dopo che il ministro dello sport dell'Iran, Ahmad Donjamali, aveva escluso categoricamente la possibilità di andare a giocare il Mondiale negli Stati Uniti.

    "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare".

    Vedere l'Iran al Mondiale a questo punto, a conti fatti, appare assai improbabile.

  • CHI AL POSTO DELL'IRAN?

    A meno di sorprendenti cambi di direzione, l'Iran non parteciperà al Mondiale. Chi giocherà, dunque, al posto della rappresentativa del Vicino Oriente nel girone con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto? Non c'è una regola chiara per il ripescaggio, con la FIFA che potrebbe decidere semplicemente di premiare una squadra asiatica oppure a sorpresa aprire al Ranking UEFA, dando una possibilità alla miglior squadra della classifica non qualificata.

    In questi dubbi l'Iraq, finalista dei playoff intercontinentali, è in prima fila, mentre gli Emirati Arabi Uniti, sconfitti proprio dal team di Baghdad nel turno precedente, risultano essere in seconda.

    Occhio però anche all'Italia, la squadra con la miglior classifica Ranking (13esima) tra quelle non ancora qualificate al Mondiale. Gli azzurri, come noto, giocheranno i playoff europei contro l'Irlanda del Nord ed eventualmente contro una tra Galles e Bosnia Herzegovina per accedere al torneo. Ma anche una cocente eliminazione in semifinale o finale potrebbe aprire alla Coppa del Mondo, a seconda di quanto deciderà la FIFA.

  • IL REGOLAMENTO DELLA FIFA

    "Se una federazione membro partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, la Fifa deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria" si legge nell'articolo 6 della FIFA, comma 7.

    "La Fifa potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra associazione"

