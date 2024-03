Il tecnico nerazzurro presenta il ritorno degli ottavi contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo un piccolo vantaggio, ma vogliamo vincere".

La notte più attesa è arrivata, mercoledì sera l'Inter si gioca l'accesso ai quarti di finale della Champions League contro l'Atletico Madrid.

I nerazzurri partono dal 1-0 della gara d'andata, dunque basterà un pareggio per qualificarsi al turno successivo.

Come di consueto Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza alla vigilia per presentare l'appuntamento.

Di seguito le sue parole prima di Atletico Madrid-Inter.