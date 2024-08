I nerazzurri ripartono dalla stessa formazione che ha vinto lo Scudetto nella passata stagione: emergenza in attacco per Inzaghi contro il Genoa.

La data cerchiata in rosso non può che essere il 17 agosto. Domenica, stadio Ferraris a Marassi, Genova. L’Inter riparte dalla sfida contro il Genoa, ma con uno scudetto e una stella cucita sul petto in più.

A meno di clamorose sorprese, alla prima della nuova Serie A 2024/25 non ci saranno volti nuovi nell’undici di partenza della squadra di Simone Inzaghi.

Sì, perché l’ex della gara Josep Martinez si accomoderà in panchina mentre i papabili titolari Mehdi Taremi e Piotr Zielinski si sono fermati.

I due hanno accusato qualche problema muscolare negli ultimi giorni e non potranno essere della gara. Rinviato, dunque, il debutto ufficiale con la maglia dell’Inter.

Inzaghi ripartirà dalla squadra con cui ha conquistato il titolo nella passata stagione.

A differenza del passato, quest’anno il tecnico piacentino non ha perso titolari nel corso dell’estate ma, al contrario, ha visto l’aggiunta di due tasselli (più uno) che potranno recitare un ruolo importante nel corso della stagione, e non solo a gara in corso.

Un discorso che però al momento è rimandato alla luce degli infortuni che tengono ai box l’iraniano ex Porto e il polacco ex Napoli.