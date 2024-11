Lautaro Martinez non gioca Verona-Inter, Inzaghi lancia Correa: prima da titolare in stagione

In coppia con Thuram, l'Inter dovrebbe presentarsi con Correa al posto dell'influenzato Lautaro: l'argentino è favorito su Arnautovic.

La pausa nazionali è ormai andata in archivio: per la Serie A è giunto il tempo di scendere in campo con il tredicesimo turno, inaugurato dalla sfida del 'Bentegodi' tra Verona e Inter che apre il sabato.

Trasferta ostica per i campioni d'Italia, alle prese con qualche rotazione di formazione in vista dell'impegno di Champions League in programma contro il Lipsia martedì sera: una di queste dovrebbe riguardare l'attacco e, in particolare, Joaquin Correa.

Il 'Tucu' è pronto a collezionare la prima presenza da titolare in stagione dopo tre spezzoni in cui era sempre entrato dalla panchina: la mossa di Inzaghi per sopperire all'assenza di Lautaro Martinez, influenzato.