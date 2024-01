Niente Inter per Vicario in estate, Corsi: "Si stanno ancora mangiando le mani"

Il presidente dell'Empoli torna sul mancato approdo di Vicario all'Inter: "Dispiace non vederlo in lotta per lo Scudetto".

L'estate 2023 dell'Inter ci ha raccontato di un grande attivismo da parte di Marotta e Ausilio, che si trattasse di acquisti oppure di cessioni, più o meno dolorose.

Uno dei ruoli maggiormente attenzionati da parte del duo dirigenziale nerazzurro è stato quello del portiere: alla fine, dopo una trattativa fiume col Bayern Monaco, è arrivato Yann Sommer, che per ora non sta facendo affatto rimpiangere André Onana, spesso catapultato al centro di critiche in quel di Manchester.

Eppure, la prima scelta per i pali, portava dritto a Guglielmo Vicario, ceduto dall'Empoli al Tottenham per una ventina di milioni di euro: una bella plusvalenza per il presidente toscano Fabrizio Corsi che, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', ha avuto modo di parlare anche dell'operazione di mercato mai andata in porto con l'Inter.