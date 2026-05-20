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Alessandro De Felice

Inter, vertice di mercato con Chivu: Martinez nuovo titolare, Koné prima scelta e assalto a Palestra per la nuova rivoluzione nerazzurra

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Il tecnico incontra Marotta, Ausilio e Oaktree: priorità al ricambio generazionale e a un’Inter più offensiva, com'è andato il summit di mercato nella sede nerazzurra di viale della Liberazione.

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L’Inter ha già acceso i motori della prossima stagione. Cristian Chivu ha trascorso oltre tre ore nella sede nerazzurra insieme alla dirigenza per fare il punto sulle strategie future, mentre gran parte delle rivali deve ancora chiudere l’annata in corso.

Il tecnico rumeno, che prolungherà il contratto fino al 2028 dopo la fine del campionato, ha incontrato il presidente Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e anche i rappresentanti di Oaktree per definire le linee guida del mercato e dell’evoluzione tecnica della squadra.

Secondo il Corriere della Sera, la parola chiave emersa dal summit è “evoluzione”: niente rivoluzione, ma un ricambio generazionale mirato per sostenere un’Inter più offensiva e meno prevedibile tatticamente. L’idea resta quella della difesa a tre, ma con la possibilità di impostare il gioco con due centrocampisti e un uomo offensivo tra le linee, attraverso moduli come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1.

  • PORTA: MARTINEZ TITOLARE, PROVEDEL POSSIBILE VICE

    La decisione più importante uscita dal vertice riguarda la porta. Chivu ha scelto Josep Martinez come nuovo titolare per la stagione 2026/27.

    La promozione dello spagnolo è maturata dopo mesi di valutazioni e colloqui ad Appiano Gentile, fino all’ultimo confronto avvenuto nel summit di ieri. Il tecnico ha ritenuto convincente la crescita del portiere in allenamento, sia sotto il profilo tecnico sia mentale.

    La scelta allontana sensibilmente la pista che portava a Vicario. L’intesa con il portiere esiste ancora, ma manca quella con il Tottenham, oggi meno disposto a trattare.

    La società nerazzurra preferisce ora investire su un secondo esperto, con Ivan Provedel della Lazio in pole: il portiere friulano è uno dei profili preferiti per affiancare Martinez.

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  • KONÉ PRIMO OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO

    Il nome centrale del mercato nerazzurro è quello di Manu Koné. Secondo il Corriere della Sera, il centrocampista della Roma è il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare la mediana e dare muscoli e dinamismo a un reparto che oggi ne avrebbe bisogno.

    La Roma, impegnata a incassare circa 60 milioni entro il 30 giugno, considera il francese tra i sacrificabili e valuta il giocatore non meno di 40 milioni.

    Dietro la possibile cessione ci sarebbero anche motivazioni tecniche e alcune incomprensioni con Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso preferirebbe infatti, in un centrocampo a due, un profilo più offensivo accanto a Cristante.

    Secondo il Corriere dello Sport, avrebbe pesato anche il forfait di Koné alla vigilia del derby dopo un fastidio muscolare che Gasperini avrebbe interpretato con qualche sospetto, pensando a un’eccessiva cautela in vista del Mondiale.

    Chivu considera Koné il profilo ideale già dalla scorsa estate, quando il francese era stato vicino all’Inter per circa 35 milioni più bonus prima del passo indietro della Roma. Ora il club nerazzurro deve decidere se spingersi verso una valutazione che può arrivare a 50 milioni con i bonus inclusi.

    L’alternativa principale resta Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampista inglese piace ancora molto e che il canale aperto a gennaio non si è chiuso, ma le sue caratteristiche del giocatore restano differenti rispetto a quelle di Koné.

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  • CHIVU SCEGLIE PALESTRA

    Sul fronte esterni, il nome caldo è quello di Palestra. Il giovane talento rappresenta uno dei principali investimenti futuri dell’Inter, anche se la trattativa resta legata alle richieste dell’Atalanta. E il suo acquisto non dipende direttamente dalla permanenza o meno di Denzel Dumfries.

    L’olandese resta in bilico a causa della clausola da 25 milioni e dell’interesse della Premier League, con il Liverpool che continua a monitorare la situazione e valutare l’innesto.

    Tuttavia l’Inter vuole cautelarsi e considera Palestra una soluzione ideale e duratura. Chivu lo vede utilizzabile sia a destra sia a sinistra, caratteristica fondamentale in una rosa che dovrà contare su grande duttilità.

  • NICO PAZ IL SOGNO DELL’INTER

    L’idea più intrigante sul piano tattico continua a essere quella del trequartista. Il profilo ideale individuato dall’Inter è Nico Paz, ma la pista resta molto complicata.

    Il Real Madrid dovrà prima esercitare il diritto di recompra sul talento argentino del Como tra l’1 e il 30 giugno, poi il giocatore verrà valutato da José Mourinho e solo successivamente potrebbe tornare sul mercato, ma non a titolo definitivo.

    Per questo motivo l’operazione resta più un sogno che un obiettivo concreto, mentre le alternative, compresa l’idea invernale Diaby, non sono ancora state approfondite.


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  • DIFESA DA RIFONDARE: ACERBI AI SALUTI, PIACE ARAUJO

    Uno dei dossier più delicati riguarda la difesa. Acerbi lascerà l’Inter, mentre Bastoni dovrebbe restare. Bisseck, nonostante il recente cambio di agente con il passaggio alla scuderia di Giovanni Branchini, non è considerato in uscita.

    Serve però un nuovo centrale. Muharemovic del Sassuolo continua a piacere, ma la percentuale del 50% sulla futura rivendita in mano alla Juventus complica la trattativa. La pista Solet dell’Udinese si è invece raffreddata.

    Secondo il Corriere della Sera, il profilo ideale è un difensore con esperienza internazionale: Ronald Araujo del Barcellona piace molto, ma la clausola da 65 milioni viene ritenuta proibitiva. Un altro nome sul taccuino degli scout nerazzurri è quello di Vuskovic, un profilo molto apprezzato ma economicamente difficile da raggiungere.


  • RINNOVI E POSSIBILI CESSIONI

    Nel summit si è parlato anche dei giocatori in scadenza. Stefan De Vrij potrebbe ottenere un rinnovo annuale, mentre per Henrikh Mkhitaryan resta aperta un’ipotesi di prolungamento. Il centrocampista armeno potrebbe continuare solo attraverso un rinnovo tattico di un anno già promesso in precedenza.

    Sul fronte uscite, i nomi più caldi sono quelli di Davide Frattesi e di almeno uno tra Luis Henrique e Diouf. Il centrocampista romano verrà ceduto alla migliore offerta, mentre Diouf potrebbe restare se accetterà definitivamente il ruolo di esterno.

    Pavard rientrerà dal prestito al Marsiglia ma non resterà a Milano.

    Infine Aleksander Stankovic. Chivu conosce molto bene il centrocampista fin dai tempi delle giovanili e il serbo potrebbe sia rientrare in rosa sia essere utilizzato come pedina di scambio, grazie alle richieste di mercato che continua ad avere.


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