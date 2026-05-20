Inter, vertice di mercato con Chivu: Martinez nuovo titolare, Koné prima scelta e assalto a Palestra per la nuova rivoluzione nerazzurra

L’Inter ha già acceso i motori della prossima stagione. Cristian Chivu ha trascorso oltre tre ore nella sede nerazzurra insieme alla dirigenza per fare il punto sulle strategie future, mentre gran parte delle rivali deve ancora chiudere l’annata in corso.

Il tecnico rumeno, che prolungherà il contratto fino al 2028 dopo la fine del campionato, ha incontrato il presidente Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e anche i rappresentanti di Oaktree per definire le linee guida del mercato e dell’evoluzione tecnica della squadra.

Secondo il Corriere della Sera, la parola chiave emersa dal summit è “evoluzione”: niente rivoluzione, ma un ricambio generazionale mirato per sostenere un’Inter più offensiva e meno prevedibile tatticamente. L’idea resta quella della difesa a tre, ma con la possibilità di impostare il gioco con due centrocampisti e un uomo offensivo tra le linee, attraverso moduli come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1.