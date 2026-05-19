Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Inter, vertice tra Chivu e la dirigenza: rinnovo fino al 2029, ruolo da manager e piano mercato tra addii e sogno Nico Paz

Calciomercato
Serie A
Inter

Il tecnico nella sede di Viale della Liberazione a colloquio con la dirigenza: sul tavolo il nuovo contratto, le possibili cessioni e gli obiettivi di mercato per la prossima stagione.

Pubblicità

L’Inter accelera la programmazione della prossima stagione e affida a Cristian Chivu un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico. 

Il tecnico romeno è arrivato questa mattina intorno alle 10 nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per un vertice con la dirigenza dedicato sia al rinnovo contrattuale sia alla pianificazione del mercato estivo. 

Dopo il ‘double’ conquistato con campionato e Coppa Italia, risultato che a Milano non si vedeva dai tempi di José Mourinho nel 2010, quando Chivu faceva parte della rosa del Triplete, il club vuole consolidare il proprio dominio nazionale attraverso una profonda ristrutturazione della squadra.

  • IL RINNOVO DI CHIVU E IL RUOLO DA MANAGER

    L’attuale accordo di Cristian Chivu con l’Inter, valido fino al 2027, sarà prolungato fino al 2029 con un importante adeguamento economico.

    Il nuovo contratto porterà il tecnico nell’élite degli allenatori più pagati in Italia, con cifre allineate a quelle degli altri top tecnici europei.

    Nel summit odierno si stanno definendo anche gli ultimi dettagli del nuovo assetto operativo dell’allenatore, che avrà un ruolo sempre più manageriale e una maggiore influenza nelle decisioni strategiche riguardanti la squadra e il mercato.

    La società considera infatti Chivu il punto di riferimento del nuovo ciclo dopo una stagione definita straordinaria, culminata con la conquista di campionato e Coppa Italia.

    • Pubblicità

  • LE CESSIONI E I NODI DA RISOLVERE

    Il vertice odierno serve soprattutto a delineare le strategie del prossimo mercato estivo, che porterà numerosi cambiamenti all’interno dello spogliatoio interista. Diversi giocatori considerati colonne della rosa sono destinati a lasciare Milano al termine della stagione.

    Tra i principali nomi in uscita figurano Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi. Per De Vrij resta invece aperta l’ipotesi di un rinnovo annuale.

    Ancora da chiarire anche la situazione di Bastoni, che appare comunque più vicino alla permanenza, e quella del portiere, considerata uno dei temi più delicati del mercato nerazzurro.

    Restano inoltre da affrontare le questioni legate ai rinnovi di Carlos Augusto e Calhanoglu, oltre al futuro di Dumfries, sul quale pesa una clausola rescissoria da 25 milioni valida nelle prime due settimane di luglio.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI OBIETTIVI DI MERCATO E I POSSIBILI ACQUISTI

    L’Inter lavora parallelamente anche sulle operazioni in entrata. Il primo obiettivo per la difesa sarebbe Muharemovic del Sassuolo, individuato come profilo prioritario per il reparto arretrato.

    Per la porta prende quota l’idea della promozione di Martinez come titolare, soluzione che obbligherebbe però il club a cercare un secondo portiere affidabile.

    Sul fronte offensivo, invece, il grande sogno della dirigenza nerazzurra resta Nico Paz del Como, nome considerato ideale per aumentare qualità e prospettiva nella rosa del futuro.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT