Inter, vertice tra Chivu e la dirigenza: rinnovo fino al 2029, ruolo da manager e piano mercato tra addii e sogno Nico Paz

L’Inter accelera la programmazione della prossima stagione e affida a Cristian Chivu un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico.
Il tecnico romeno è arrivato questa mattina intorno alle 10 nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per un vertice con la dirigenza dedicato sia al rinnovo contrattuale sia alla pianificazione del mercato estivo.
Dopo il ‘double’ conquistato con campionato e Coppa Italia, risultato che a Milano non si vedeva dai tempi di José Mourinho nel 2010, quando Chivu faceva parte della rosa del Triplete, il club vuole consolidare il proprio dominio nazionale attraverso una profonda ristrutturazione della squadra.