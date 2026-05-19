Inter, vertice tra Chivu e la dirigenza: rinnovo fino al 2029, ruolo da manager e piano mercato tra addii e sogno Nico Paz

L’attuale accordo di Cristian Chivu con l’Inter, valido fino al 2027, sarà prolungato fino al 2029 con un importante adeguamento economico.

Il nuovo contratto porterà il tecnico nell’élite degli allenatori più pagati in Italia, con cifre allineate a quelle degli altri top tecnici europei.

Nel summit odierno si stanno definendo anche gli ultimi dettagli del nuovo assetto operativo dell’allenatore, che avrà un ruolo sempre più manageriale e una maggiore influenza nelle decisioni strategiche riguardanti la squadra e il mercato.

La società considera infatti Chivu il punto di riferimento del nuovo ciclo dopo una stagione definita straordinaria, culminata con la conquista di campionato e Coppa Italia.