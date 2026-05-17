Inter-Verona, entra il terzo portiere Raffaele Di Gennaro: esordio stagionale, seconda presenza in carriera coi nerazzurri

Il clima di festa per lo Scudetto e la Coppa Italia messi in bacheca in una decina di giorni ha contagiato proprio tutti. E ha contagiato soprattutto San Siro, in festa in un pomeriggio dai tratti giocosi più che agonistici.
Inter-Verona ha rappresentato così anche l'opportunità per un esordio stagionale: quello di Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere della rosa di Chivu alle spalle del titolare Sommer ma anche di Josep Martinez.
Chivu ha inserito Di Gennaro a una decina di minuti circa dalla fine della gara col Verona, regalandogli così una passerella di pochi minuti in uno stadio ebbro di gioia.