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Di Gennaro InterGetty Images
Stefano Silvestri

Inter-Verona, entra il terzo portiere Raffaele Di Gennaro: esordio stagionale, seconda presenza in carriera coi nerazzurri

Serie A
Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona
R. Di Gennaro

A una decina di minuti dalla fine, e in un clima di festa, Chivu ha richiamato in panchina Sommer mandando in campo il terzo portiere. Che fino a oggi aveva giocato solo una volta con l'Inter, nel 2023/2024.

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Il clima di festa per lo Scudetto e la Coppa Italia messi in bacheca in una decina di giorni ha contagiato proprio tutti. E ha contagiato soprattutto San Siro, in festa in un pomeriggio dai tratti giocosi più che agonistici.

Inter-Verona ha rappresentato così anche l'opportunità per un esordio stagionale: quello di Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere della rosa di Chivu alle spalle del titolare Sommer ma anche di Josep Martinez.

Chivu ha inserito Di Gennaro a una decina di minuti circa dalla fine della gara col Verona, regalandogli così una passerella di pochi minuti in uno stadio ebbro di gioia.

  • LA RICHIESTA DELLA PANCHINA

    Come riportato da DAZN, i giocatori dell'Inter presenti in panchina hanno chiesto scherzosamente a Chivu di dare un'opportunità a Di Gennaro negli ultimi minuti di una partita che, dal punto di vista della classifica, aveva ben poco da dire.

    Il tecnico romeno, alla fine, li ha ascoltati. E a una decina di minuti dalla fine, con l'Inter in vantaggio per 1-0 grazie a un'autorete di Edmundsson, ha inserito Di Gennaro in campo togliendo il titolare Sommer. Il tutto tra gli applausi del pubblico presente allo stadio, sia per chi stava uscendo sia per chi ne prendeva il posto.

    In un'occasione Di Gennaro si è proteso in un'uscita con tuffo plastico incorporato per anticipare Bowie, strappando l'ovazione della gente e gli applausi di uno scatenato Thuram in panchina. Ma al 90' lo stesso Bowie ha sporcato il momento di festa, trafiggendo l'Inter e il suo terzo portiere col bel sinistro dell'1-1.

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  • DAL VERONA AL VERONA

    Di Gennaro, classe '93, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter prima di essere sballottato tra una serie di prestiti nelle serie minori: dal Cittadella al Latina, dalla Ternana allo Spezia. Poi la cessione a titolo definitivo al Catanzaro, il Pescara, il Gubbio.

    L'Inter lo ha richiamato alla base nell'estate del 2023, facendone il terzo portiere. E anche lui ha conquistato lo Scudetto della stella sotto la guida di Simone Inzaghi, venendo confermato nella rosa anche per le successive stagioni.

    Curiosità: quella di oggi col Verona è stata la seconda presenza di Di Gennaro con la prima squadra dell'Inter. Curiosità nella curiosità: anche la prima era arrivata contro il Verona, sempre da subentrato ma al Bentegodi, nell'ultima giornata del campionato 2023/2024. Pure allora a Scudetto già conquistato.

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  • ESORDIO STAGIONALE

    Quello di oggi pomeriggio, in sostanza, è stato l'esordio stagionale di Di Gennaro. Fino a questo momento il portiere nato a Saronno aveva collezionato soltanto panchine, 21 complessive, senza mettere mai piede in campo e guardando sempre giocare Sommer e Martinez.

    Perché 21 panchine? Perché nelle altre 15 partite di campionato Di Gennaro non c'era, a causa di un infortunio molto serio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo.

  • L'INFORTUNIO DI OTTOBRE

    A metà ottobre, infatti, Di Gennaro si è fatto male a un piede in allenamento come confermato dall'Inter tramite un comunicato ufficiale:

    "Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico".

    Di Gennaro alla fine è stato operato, ha recuperato ed è tornato ad allenarsi nel 2026: a gennaio contro il Pisa è tornato in panchina, aspettando un'occasione che finalmente è arrivata. Anche se il veronese Bowie non ha reso indimenticabile il suo pomeriggio.

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