Inter-Verona, entra il terzo portiere Raffaele Di Gennaro: esordio stagionale, seconda presenza in carriera coi nerazzurri

Come riportato da DAZN, i giocatori dell'Inter presenti in panchina hanno chiesto scherzosamente a Chivu di dare un'opportunità a Di Gennaro negli ultimi minuti di una partita che, dal punto di vista della classifica, aveva ben poco da dire.

Il tecnico romeno, alla fine, li ha ascoltati. E a una decina di minuti dalla fine, con l'Inter in vantaggio per 1-0 grazie a un'autorete di Edmundsson, ha inserito Di Gennaro in campo togliendo il titolare Sommer. Il tutto tra gli applausi del pubblico presente allo stadio, sia per chi stava uscendo sia per chi ne prendeva il posto.

In un'occasione Di Gennaro si è proteso in un'uscita con tuffo plastico incorporato per anticipare Bowie, strappando l'ovazione della gente e gli applausi di uno scatenato Thuram in panchina. Ma al 90' lo stesso Bowie ha sporcato il momento di festa, trafiggendo l'Inter e il suo terzo portiere col bel sinistro dell'1-1.