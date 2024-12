Inter Under 23 in Serie C, società a lavoro per la stagione 2025/2026: dove giocherebbe e a che punto è il progetto

Serie C

Il club nerazzurro lavora alla nascita della squadra B, da inserire in Serie C: dove può giocare e allenarsi e a che punto è il progetto.

L'Inter lavora seriamente alla realizzazione della formazione Under 23, da inserire nel campionato di Serie C come già fatto da Juventus, Atalanta e Milan.

Il progetto, che rappresenterebbe un passo strategico per il club nerazzurro, si pone l'obiettivo di rafforzare il percorso di crescita dei giovani talenti, fungendo da ponte tra il settore giovanile e la prima squadra.

Questa iniziativa consentirebbe inoltre al club di espandere ulteriormente il proprio brand, rafforzando la presenza sul territorio e promuovendo il calcio giovanile, oltre alla possibilità di consentire a tanti giovani di potersi misurare con i ‘grandi’ e patire in misura limitata il salto dalla Primavera alla Prima Squadra.

Nelle stanze di viale della Liberazione, quartier generale della società di Oaktree, si continua a lavorare per arrivare alla quadra e dare vita alla squadra Under 23 già nella prossima stagione, 2025/2026.