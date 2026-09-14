Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Marco Trombetta

Inter-Udinese 5-3, pagelle e tabellino: Carlos Augusto 'alla Dimarco', Barella e Thuram trascinatori, tradisce ancora Martinez

Serie A
Inter vs Udinese
Inter
Udinese

Ancora una volta sotto di due goal in casa, l'Inter rimonta e vince, stavolta facendone cinque all'Udinese. Vetta e punteggio pieno con la Roma.

Pubblicità

Senza Dimarco, Lautaro e Calhanoglu nella formazione titolare (il turco, tra l'altro, out per infortunio), l'Inter va sotto 2-0 per la terza partita di fila tra campionato e Champions.

Ma se contro il Real la super rimonta non è arrivata, contro Napoli e Udinese l'Inter si distrae e poi abbatte tutta la sua furia sull'avversario. Carlos Augusto segna 'alla Dimarco', Barella torna quello dei tempi migliori, Thuram guida ancora una volta il ribaltone con goal e assist.

E anche Pio Esposito, per larghi tratti della partita poco servito, trova il guizzo che di fatto mette il lucchetto ai tre punti dell'Inter, che dopo quattro giornate è a punteggio pieno insieme alla Roma in vetta alla classifica. E sabato prossimo c'è proprio Roma-Inter.

  • PAGELLE INTER-UDINESE

    J. Martinez 5; Akanji 5,5, Stones 6 (62' Pavard 6), Bastoni 6,5 (70' Dimarco 6); Diouf 6,5, Barella 7,5, Zielinski 6,5 (82' Stankovic sv), Mkhitaryan 6 (62' Jones 6,5), Carlos Augusto 7; Esposito 7, Thuram 7,5 (70' Bonny 7).

    Okoye 7; Abankwah 6, Kabasele 4,5, Ebosse 5; Vojvoda 5,5 (73' Bertola 6), Miller 5,5 (73' Chakvetadze 6), Karlstrom 5,5, Kamara 5; Unai Gomez 6,5 (61' Gueye 6,5), Ekkelenkamp 6,5 (80' Lovric sv); Davis 6,5 (80' Bayo 6).

    Carlos Augusto la solita certezza, ovunque lo metti, segna un altro goal e non fa rimpiangere Dimarco. Diouf fa un brutto primo tempo, ma poi torna a fare il treno sulla fascia, con tanto di assist per Thuram, il migliore in campo insieme a Barella, questa sera trascinatore totale e uomo ovunque per Chivu con la fascia al braccio.

    Ottimi gli impatti di Jones e Bonny, ancora qualche sbavatura per Akanji e purtroppo per l'Inter anche per Martinez, che ha grandi colpe sul goal di Ekkelenkamp. Okoye fa i miracoli ma non basta, la difesa dell'Udinese parte bene ma poi affonda con errori banali da parte di Kabasele ed Ebosse.

    • Pubblicità

  • TABELLINO INTER-UDINESE

    Marcatori: 9' Abankwah, 16' Ekkelenkamp, 26' Carlos Augusto, 35' Barella, 57' Thuram, 79' Bonny, 91' Gueye

    lNTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Stones (62' Pavard), Bastoni (70' Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (82' Stankovic), Mkhitaryan (62' Jones), Carlos Augusto; Esposito, Thuram (70' Bonny). All. Chivu

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (74' Bertola), Miller (74' Chakvetadze), Karlstrom, Kamara; Unai Gomez (61' Gueye), Ekkelenkamp (80' Lovric); Davis (80' Bayo). All. Runjaic

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Davis, Mkhitaryan

    Espulsi: Kolarov (dalla panchina)

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter crest
Inter
INT