Inter-Udinese 5-3, pagelle e tabellino: Carlos Augusto 'alla Dimarco', Barella e Thuram trascinatori, tradisce ancora Martinez

Senza Dimarco, Lautaro e Calhanoglu nella formazione titolare (il turco, tra l'altro, out per infortunio), l'Inter va sotto 2-0 per la terza partita di fila tra campionato e Champions.

Ma se contro il Real la super rimonta non è arrivata, contro Napoli e Udinese l'Inter si distrae e poi abbatte tutta la sua furia sull'avversario. Carlos Augusto segna 'alla Dimarco', Barella torna quello dei tempi migliori, Thuram guida ancora una volta il ribaltone con goal e assist.

E anche Pio Esposito, per larghi tratti della partita poco servito, trova il guizzo che di fatto mette il lucchetto ai tre punti dell'Inter, che dopo quattro giornate è a punteggio pieno insieme alla Roma in vetta alla classifica. E sabato prossimo c'è proprio Roma-Inter.