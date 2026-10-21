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FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, pagelle e tabellino: l'imperatore Carlos Augusto, la genialata di Mkhitaryan, la follia di Bastoni e le preoccupazioni su Spence e Dimarco

Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk
Match report
Inter
Shakhtar Donetsk

Nonostante l'espulsione di Bastoni, l'Inter trova la forza di battere lo Shakhtar e conquistare i primi tre punti in Champions. Ci pensa, ormai, sempre lui: Carlos Augusto.

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In 10 contro 11, grazie al solito Carlos Augusto, l'Inter conquista i primi punti della sua Champions League battendo a San Siro lo Shakhtar.

Chivu cambia ruolo a Bastoni, schierandolo centrale, con Carlos Augusto braccetto di sinistra e Bisseck in panchina. Bonny gioca la prima da titolare e nel primo tempo è forse quello più attivo nel piattume generale dell'Inter, che fatica ad alzare i ritmi contro uno Shakhtar ben messo in campo e che crea pure l'occasione più pericolosa con un colpo di testa di Marlon Gomes respinto bene da Martinez.

All'ora di gioca Chivu prova a dare la scossa con un triplo cambio, togliendo quelli che fino a quel momento erano stati i peggiori in campo: Spence, Dimarco e Calhanoglu. Con gli ingressi di Diouf e Zielinski, l'Inter sembra finalmente alzare i giri del motore, ma lo Shakhtar la mette sul piano del nervosismo e la strategia funziona. A caderci in pieno è Bastoni, che prima si fa ammonire e poi becca il secondo giallo per una spinta su Ocheretko su azione da corner. Ingenuità colossale.

Ma proprio quando tutto sembra in salita, l'Inter tira fuori l'orgoglio e la determinazione per vincere una partita del genere. Chivu toglie Bonny e inserisce Mkhitaryan: sembra un cambio difensivo, ma alla fine è proprio l'armeno a trovare la giocata decisiva, con un assist spettacolare per il solito, implacabile, Carlos Augusto. Sempre più decisivo, sempre più uomo in più di questa Inter.

  • PAGELLE INTER-SHAKHTAR DONETSK

    Impressionante Carlos Augusto, davvero impressionante. Inizia da braccetto e finisce da quinto, decidendo la partita con l'ennesimo goal. Imprescindibile in questo momento per l'Inter. Cosa che invece non si può dire di Dimarco, autore di una prestazione preoccupante perché assai carente in termini di qualità. E non si può dire di meglio di Spence, totalmente confusionario e autore di alcune letture discutibili. Bastoni la fa grossa con due gialli evitabili, presi tra l'altro senza commettere nessun fallo, ma solo per reazione agli avversari. Macchia una grande partita con un rosso che rischia di costare tantissimo.

    Male anche Calhanoglu, incapace fino a quando è rimasto in campo di dare una marcia in più alla manovra dell'Inter. Ottimo invece l'ingresso di Mkhitaryan, che riesce ancora ad essere prezioso per l'Inter e per Chivu con uno splendido assist per il goal di Carlos Augusto. Bonny a due facce, Thuram si salva nel finale con una prestazione di corsa e sacrificio.

    Martínez 7; Akanji 6, Bastoni 4, Carlos Augusto 7,5; Spence 5 (59' Diouf 6), Barella 6, Çalhanoglu 5 (59' Zielinski 6,5), Sucic 5,5, Dimarco 5 (59' Bisseck 6); Bonny 5,5 (75' Mkhitaryan 7), Thuram 6.

    Riznyk 6,5; Tobias 6,5, Bondar 5,5, Matviyenko 6,5, Pedro Henrique 6; Ocheretko 6,5 (72' Isaque 6); Alisson 6,5 (83' Bruninho sv), Pedrinho 6 (32' Nazaryna 6,5), Marlon Gomes 6,5, Mendoza 5,5 (72' Newertton 6); Kauã Elias 6 (72' Traoré 6).

  • TABELLINO INTER-SHAKHTAR DONETSK

    Marcatori: 77' Carlos Augusto

    INTER (3-5-2): Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Çalhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram. All. Chivu.

    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson (83' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newertton); Kauã Elias (72' Traoré). All. Arda Turan.

    Arbitro: Osmers (Ger)

    Ammoniti: Ocheretko, Thuram, Marlon Gomes, Sucic

    Espulsi: Bastoni

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