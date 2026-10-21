Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, pagelle e tabellino: l'imperatore Carlos Augusto, la genialata di Mkhitaryan, la follia di Bastoni e le preoccupazioni su Spence e Dimarco

In 10 contro 11, grazie al solito Carlos Augusto, l'Inter conquista i primi punti della sua Champions League battendo a San Siro lo Shakhtar.

Chivu cambia ruolo a Bastoni, schierandolo centrale, con Carlos Augusto braccetto di sinistra e Bisseck in panchina. Bonny gioca la prima da titolare e nel primo tempo è forse quello più attivo nel piattume generale dell'Inter, che fatica ad alzare i ritmi contro uno Shakhtar ben messo in campo e che crea pure l'occasione più pericolosa con un colpo di testa di Marlon Gomes respinto bene da Martinez.

All'ora di gioca Chivu prova a dare la scossa con un triplo cambio, togliendo quelli che fino a quel momento erano stati i peggiori in campo: Spence, Dimarco e Calhanoglu. Con gli ingressi di Diouf e Zielinski, l'Inter sembra finalmente alzare i giri del motore, ma lo Shakhtar la mette sul piano del nervosismo e la strategia funziona. A caderci in pieno è Bastoni, che prima si fa ammonire e poi becca il secondo giallo per una spinta su Ocheretko su azione da corner. Ingenuità colossale.

Ma proprio quando tutto sembra in salita, l'Inter tira fuori l'orgoglio e la determinazione per vincere una partita del genere. Chivu toglie Bonny e inserisce Mkhitaryan: sembra un cambio difensivo, ma alla fine è proprio l'armeno a trovare la giocata decisiva, con un assist spettacolare per il solito, implacabile, Carlos Augusto. Sempre più decisivo, sempre più uomo in più di questa Inter.