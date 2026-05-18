Inter senza Lautaro e i nazionali ai Mondiali a Bologna? Il Toro può vincere la classifica marcatori: la scelta di Chivu e la posizione del club nerazzurro

Anche senza segnare contro il Verona, Lautaro ha confermato il suo peso nella stagione nerazzurra.

Il capitano dell’Inter ha raggiunto quota 22 goal complessivi stagionali, superando per il quinto anno consecutivo le 20 reti tra tutte le competizioni.

L’argentino ha inoltre raggiunto e superato Roberto Boninsegna nella classifica marcatori all time dell’Inter, salendo al terzo posto con 175 goal in maglia nerazzurra. Ora resta da capire se la sua stagione in Serie A sia davvero terminata oppure se ci sarà un’ultima presenza a Bologna prima della partenza per il Mondiale.