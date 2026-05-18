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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Inter senza Lautaro e i nazionali ai Mondiali a Bologna? Il Toro può vincere la classifica marcatori: la scelta di Chivu e la posizione del club nerazzurro

Bologna vs Inter
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Il Toro resta favorito per il titolo di capocannoniere, ma l’Inter valuta di risparmiarlo nell’ultima giornata insieme agli altri calciatori nerazzurri convocati per i Mondiali 2026.

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Lautaro Martinez si avvicina al titolo di capocannoniere della Serie A, ma potrebbe aver già chiuso il suo campionato.

Dopo il mancato goal contro il Verona, il capitano dell’Inter resta saldamente in testa alla classifica marcatori con 17 reti e vede ormai vicino il traguardo personale.

Intanto, però, prende quota l’ipotesi di una sua assenza nell’ultima giornata contro il Bologna.

Cristian Chivu starebbe valutando di esentare dalla trasferta emiliana i nazionali che prenderanno parte al Mondiale estivo in Canada, Messico e Stati Uniti, concedendo loro un riposo anticipato.

  • CHIVU LASCIA FUORI I NAZIONALI?

    Secondo il Corriere dello Sport, l’intenzione di Cristian Chivu sarebbe quella di ‘liberare’ in anticipo i giocatori destinati a disputare la Coppa del Mondo, evitando loro l’ultima gara di campionato.

    Una scelta che riguarderebbe inevitabilmente anche Lautaro Martinez, tra i protagonisti annunciati della rassegna iridata.

    L’Inter starebbe quindi pensando a una formazione largamente sperimentale per la trasferta di Bologna, con spazio a diversi elementi dell’Inter Under 23.

    La decisione definitiva non sarebbe ancora stata presa, ma l’orientamento del club va verso la gestione prudente dei giocatori più impegnati durante la stagione.


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  • LAUTARO VUOLE GIOCARE A BOLOGNA?

    Molto dipenderà però anche dalla volontà dello stesso Lautaro. L’attaccante argentino continua infatti a inseguire il titolo di capocannoniere e potrebbe voler essere comunque in campo per blindare definitivamente il primato.

    Il Toro guida la classifica con 17 reti, quattro in più rispetto a Malen, Douvikas e Thuram, tutti fermi a quota 13. Un margine rassicurante, ma non ancora matematico.

    Per questo motivo non è escluso che Lautaro possa spingere per esserci a Bologna, soprattutto considerando il suo carattere competitivo.


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  • NUMERI DA LEADER E STAGIONE STORICA

    Anche senza segnare contro il Verona, Lautaro ha confermato il suo peso nella stagione nerazzurra.

    Il capitano dell’Inter ha raggiunto quota 22 goal complessivi stagionali, superando per il quinto anno consecutivo le 20 reti tra tutte le competizioni.

    L’argentino ha inoltre raggiunto e superato Roberto Boninsegna nella classifica marcatori all time dell’Inter, salendo al terzo posto con 175 goal in maglia nerazzurra. Ora resta da capire se la sua stagione in Serie A sia davvero terminata oppure se ci sarà un’ultima presenza a Bologna prima della partenza per il Mondiale.

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