Inter senza Lautaro e i nazionali ai Mondiali a Bologna? Il Toro può vincere la classifica marcatori: la scelta di Chivu e la posizione del club nerazzurro

Lautaro Martinez si avvicina al titolo di capocannoniere della Serie A, ma potrebbe aver già chiuso il suo campionato.
Dopo il mancato goal contro il Verona, il capitano dell’Inter resta saldamente in testa alla classifica marcatori con 17 reti e vede ormai vicino il traguardo personale.
Intanto, però, prende quota l’ipotesi di una sua assenza nell’ultima giornata contro il Bologna.
Cristian Chivu starebbe valutando di esentare dalla trasferta emiliana i nazionali che prenderanno parte al Mondiale estivo in Canada, Messico e Stati Uniti, concedendo loro un riposo anticipato.