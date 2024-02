Inter-Salernitana è l'altro amarcord di Simone Inzaghi: dalla sfida al fratello a quella a Liverani

L'allenatore nerazzurro avrebbe dovuto scontrarsi col fratello Filippo, che però è stato esonerato: al suo posto ecco un'altra vecchia conoscenza.

Inter-Salernitana sarà una partita tutto sommato normale per Simone Inzaghi. Nel senso: sfiderà un avversario (nettamente) più debole, spera di portare a casa l'ennesima vittoria, eccetera eccetera. Nulla di diverso da tante altre serate già vissute da agosto a oggi.

Ma l'Inter-Salernitana di Inzaghi avrebbe potuto assumere contorni diversi se solo i granata non avessero deciso di cambiare in panchina: via il fratello, Filippo, e dentro Fabio Liverani. Con tutte le conseguenze del caso sul modo in cui verrà trattato l'anticipo del venerdì sera.

Niente foto prepartita a immortalare la sfida in famiglia, che manca ormai da più di tre anni. Niente interviste ai genitori, o agli amici d'infanzia. Niente dichiarazioni sull'emozione di ritrovarsi contro in panchina. Va così: il calcio sa essere diretto e crudele.