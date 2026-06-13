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Marotta PerezGetty Images
Lelio Donato

Inter-Real Madrid, Marotta ha incontrato Florentino Perez: si è parlato di mercato? I nomi sul tavolo: da Bastoni a Endrick

Calciomercato
Inter

I due presidenti si sono incontrati in occasione della sfida tra le Legends di Real Madrid e Inter. Marotta e Perez avrebbero parlato anche di mercato: ai nerazzurri piacciono cinque giocatori.

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Quando i presidenti di due grandi club come Inter e Real Madrid si incontrano è sempre una notizia. Specie se lo fanno a mercato aperto.

In realtà quello tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez era un vertice programmato da tempo a margine della sfida tra le Legends.

Difficile però immaginare che durante la chiacchierata tra i due non si sia almeno accennato al tema mercato, considerato anche l'imminente trasferimento di Dumfries dall'Inter al Real Madrid.

Ma chi sono i giocatori dei Blancos che potrebbero interessare ai nerazzurri? E il Real Madrid potrebbe strappare un altro big all'Inter?

  • I MOTIVI DELL'INCONTRO MAROTTA-PEREZ

    Come dicevamo sopra l'incontro che si è tenuto tra Marotta e Perez è stato istituzionale, tanto da essere certificato tramite post social ufficiale del Real Madrid.

    Allo stadio 'Bernabeu', riempito per l'occasione da 50mila persone nonostante il periodo estivo, si è giocata la sfida tra le Legends delle due squadre denominato Corazon Clasic 2026.

    Questa però è stata anche l'occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti tra due società che sono da sempre amiche. E magari intavolare qualche nuovo affare di mercato.




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  • DUMFRIES IN PARTENZA

    Non è un mistero ormai che Denzel Dumfries sarà uno dei primi acquisti del Real Madrid targato José Mourinho.

    La società spagnola ha deciso di esercitare la clausola rescissoria prevista nel contratto dell'olandese e verserà 20 milioni di euro all'Inter.

    Una mossa che non è stata in alcun modo considerata un sgarbo dai nerazzurri, che già da tempo erano a conoscenza della volontà di Dumfries di cambiare aria.

    E proprio per questo si sono cautelati per tempo imbastendo una trattativa per Marco Palestra. Seppure l'accordo con l'Atalanta non sia ancora stato raggiunto.

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  • IL REAL COMPRA ANCORA DALL'iNTER?

    Ma il Real Madrid potrebbe fare ancora spese in casa Inter?

    La speranza dei tifosi nerazzurri, ovviamente, è che Mourinho non chieda a Florentino Perez l'acquisto di altri giocatori nerazzurri.

    In tal senso non si registra un particolare interesse da parte dello Special One né per Alessandro Bastoni, che qualche mese fa sembrava vicino al Barcellona. E neppure per Marcus Thuram o Lautaro Martinez.

    Il Real Madrid cerca una prima punta di altissimo livello, come conferma l'offerta da 150 milioni di euro per Julian Alvarez respinta dall'Atletico Madrid. Ma gli attaccanti nerazzurri non sono attualmente obiettivi dei Blancos.

  • I NOMI CHE PIACCIONO ALL'INTER

    All'Inter invece alcuni giocatori del Real Madrid piacciono e molto. Specie a certe condizioni.

    Il sogno proibito dei nerazzurro, ormai è risaputo, si chiama Nico Paz ma in questo caso c'è da fare i conti anche col Como che spinge per tenerlo almeno un'altra stagione in vista del debutto in Champions League.

    L'Inter quindi, secondo 'Repubblica', potrebbe valutare altri profili dati in uscita dal Real Madrid come Brahim Diaz, accostato anche alla Juventus, Franco Mastantuono, Endrick e lo stesso Rodrygo che pare sia fuori dal progetto di Mourinho.

    In realtà al momento nulla si sta muovendo in tal senso anche perché Brahim Diaz vorrebbe giocarsi le sue chances a Madrid mentre Endrick, di rientro dal prestito al Lione dove ha fatto benissimo, dovrebbe restare al 'Bernabeu'.

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