Inter-Real Madrid, Marotta ha incontrato Florentino Perez: si è parlato di mercato? I nomi sul tavolo: da Bastoni a Endrick

Quando i presidenti di due grandi club come Inter e Real Madrid si incontrano è sempre una notizia. Specie se lo fanno a mercato aperto.
In realtà quello tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez era un vertice programmato da tempo a margine della sfida tra le Legends.
Difficile però immaginare che durante la chiacchierata tra i due non si sia almeno accennato al tema mercato, considerato anche l'imminente trasferimento di Dumfries dall'Inter al Real Madrid.
Ma chi sono i giocatori dei Blancos che potrebbero interessare ai nerazzurri? E il Real Madrid potrebbe strappare un altro big all'Inter?