Inter-Real Madrid, Marotta ha incontrato Florentino Perez: si è parlato di mercato? I nomi sul tavolo: da Bastoni a Endrick

Come dicevamo sopra l'incontro che si è tenuto tra Marotta e Perez è stato istituzionale, tanto da essere certificato tramite post social ufficiale del Real Madrid.

Allo stadio 'Bernabeu', riempito per l'occasione da 50mila persone nonostante il periodo estivo, si è giocata la sfida tra le Legends delle due squadre denominato Corazon Clasic 2026.

Questa però è stata anche l'occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti tra due società che sono da sempre amiche. E magari intavolare qualche nuovo affare di mercato.











