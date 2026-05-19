Inter, presentata la nuova maglia Home 2026/27: ritorno al 1998, dettagli sartoriali e omaggio a Milano nel nuovo kit firmato Nike

Inter e Nike hanno comunicato che la nuova maglia Home 2026/27 sarà disponibile a partire da oggi, martedì 19 maggio, sullo store ufficiale del club e su nike.com, oltre che negli Inter Store Milano, Castello e San Siro.

La divisa sarà acquistabile anche nei Nike Store di Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano e nei punti vendita Nike di Roma Termini e Via del Corso, a Roma nella Capitale.

Dal 26 maggio, la nuova Home nerazzurra sarà disponibile anche presso rivenditori selezionati.



