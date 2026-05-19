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Inter kit Home 2026 2027FC Internazionale Milane
Alessandro De Felice

Inter, presentata la nuova maglia Home 2026/27: ritorno al 1998, dettagli sartoriali e omaggio a Milano nel nuovo kit firmato Nike

Serie A
Inter

Nike e Inter presentano la nuova maglia nerazzurra: richiami al kit del 1998, dettagli sartoriali e in vendita negli store dal 19 maggio.

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Inter e Nike hanno presentato oggi la nuova maglia Home per la stagione 2026/27.

Il kit nasce per celebrare il legame storico tra l’Inter e la città di Milano attraverso una reinterpretazione contemporanea dei codici estetici tradizionali della squadra.

Il nuovo Home Kit fonde tradizione e innovazione, prendendo ispirazione dal mondo della moda e del design milanese e richiamando alcuni degli elementi più iconici della storia nerazzurra.


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  • IL RICHIAMO A MILANO E ALLA TRADIZIONE NERAZZURRA

    Nella presentazione ufficiale, Inter e Nike spiegano che la nuova maglia trae ispirazione dall’anima sartoriale e dall’eleganza senza tempo di Milano, considerata centrale nel concept creativo del kit 2026/27.

    Il progetto punta a valorizzare la tradizione interista attraverso un linguaggio estetico moderno, mantenendo un forte collegamento con il passato.

    La nuova divisa combina infatti dettagli classici ed elementi innovativi.

    Inter e Nike sottolineano come l’integrazione delle tecnologie più avanzate sviluppate dall’azienda americana abbia permesso di realizzare una maglia capace di unire heritage e innovazione, mantenendo intatta l’identità storica del club.


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  • I DETTAGLI DELLA NUOVA MAGLIA HOME

    Dal punto di vista estetico, il nuovo Home Kit 2026/27 presenta la combinazione cromatica Black e Lyon Blue, scelta che rappresenta un omaggio diretto alla storica maglia dell’Inter del 1998.

    Anche i dettagli in University Gold richiamano il kit di quell’epoca, riprendendo il giallo dello swoosh Nike e del logo del club presenti sulla divisa diventata iconica tra i tifosi nerazzurri.

    Tra gli elementi distintivi della nuova maglia spicca il ritorno del colletto, reinterpretato in chiave contemporanea ma ispirato a un dettaglio classico del passato.



    All’interno del colletto compare inoltre la scritta “Made of Milano”, definita da Inter e Nike come un concept pensato per ribadire il rapporto indissolubile tra il club e la città.

    Il riferimento alla tradizione manifatturiera milanese emerge anche nei dettagli grafici del kit: i bordi delle stripes sono caratterizzati da una particolare finitura ispirata al taglio delle forbici da sarta, un richiamo diretto alla cultura sartoriale e artigianale di Milano.


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  • DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELL’INTER

    Inter e Nike hanno comunicato che la nuova maglia Home 2026/27 sarà disponibile a partire da oggi, martedì 19 maggio, sullo store ufficiale del club e su nike.com, oltre che negli Inter Store Milano, Castello e San Siro.

    La divisa sarà acquistabile anche nei Nike Store di Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano e nei punti vendita Nike di Roma Termini e Via del Corso, a Roma nella Capitale.

    Dal 26 maggio, la nuova Home nerazzurra sarà disponibile anche presso rivenditori selezionati.


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