Inter, presentata la nuova maglia Home 2026/27: ritorno al 1998, dettagli sartoriali e omaggio a Milano nel nuovo kit firmato Nike

Dal punto di vista estetico, il nuovo Home Kit 2026/27 presenta la combinazione cromatica Black e Lyon Blue, scelta che rappresenta un omaggio diretto alla storica maglia dell’Inter del 1998.
Anche i dettagli in University Gold richiamano il kit di quell’epoca, riprendendo il giallo dello swoosh Nike e del logo del club presenti sulla divisa diventata iconica tra i tifosi nerazzurri.
Tra gli elementi distintivi della nuova maglia spicca il ritorno del colletto, reinterpretato in chiave contemporanea ma ispirato a un dettaglio classico del passato.
All’interno del colletto compare inoltre la scritta “Made of Milano”, definita da Inter e Nike come un concept pensato per ribadire il rapporto indissolubile tra il club e la città.
Il riferimento alla tradizione manifatturiera milanese emerge anche nei dettagli grafici del kit: i bordi delle stripes sono caratterizzati da una particolare finitura ispirata al taglio delle forbici da sarta, un richiamo diretto alla cultura sartoriale e artigianale di Milano.