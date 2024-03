Inter, le possibili avversarie ai quarti di Champions 2024 sono il meglio del meglio: tutte le favorite qualificate

Contro chi giocherà l'Inter ai quarti di Champions League 2024? Venerdì i nerazzurri conosceranno la propria sfidante in caso di passaggio del turno.

L'Inter può essere l'unica squadra italiana qualificata ai quarti di Champions League. Dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli, la squadra di Inzaghi è a caccia del pass per il turno successivo, già ottenuto dalle altre grandissime squadre d'Europa.

Fin qui nessuna sorpresa negli ottavi del torneo, con le grandi favorite per la vittoria finale ancora in piedi. Alcuni team sono leggermente, sulla carta, più indietro, ma il tasso tecnico e qualitativo è comunque al top assoluto in Europa.

Per forza, dunque, l'Inter affrontererebbe una grande o grandissima d'Europa nei quarti, con il sorteggio del doppio match previsto per venerdì 15 marzo alle ore 12:00.