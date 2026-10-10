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Marco Trombetta

Inter-Parma 3-0, pagelle e tabellino: la fame di Sucic, la maturità di Pio Esposito, il solito Thuram, la difesa di Gilardino crolla subito

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Match report
Inter
Parma Calcio 1913

Con una media di tre goal a partita, l'Inter travolge anche il Parma e fa quattro vittorie su quattro a San Siro. Da segnalare l'esordio di Spence.

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La macchina da goal dell'Inter si rimette in moto a San Siro contro il Parma. Una partita dominata e chiusa praticamente in mezz'ora, nonostante l'assenza contemporanea dal primo minuto di Lautaro, Barella, Bastoni e Zielinski.

Il nuovo Parma di Gilardino si arrende ben presto, anche perché Corvi e Keita regalano praticamente a Sucic il primo goal stagionale che mette tutto in discesa e porta prima al rigore di Calhanoglu (fallo ingenuo di Diego Carlos su Pio Esposito) e poi al tris di Thuram, lasciato sin troppo libero di andare verso la porta di Corvi.

Nella ripresa l'Inter passa al risparmio energetico, abbassando l'intensità e gestendo il pallone senza rischi. Da segnalare, finalmente, il tanto atteso esordio di Spence (accolto dal boato di San Siro), che si mette alle spalle il calvario post Mondiale e può diventare una risorsa importante per Chivu in questo mese ricco di impegni.

  • PAGELLE INTER-PARMA

    Martinez 6; Pavard 6, Bisseck 6, Carlos Augusto 6,5; Diouf 6,5 (73' Spence 6,5), Sucic 7, Calhanoglu 7 (61' Stankovic 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6 (73' Luis Henrique 6); Thuram 7 (61' Lautaro 6), Pio Esposito 7 (61' Bonny 6).

    Corvi 5; Delprato 5,5, Troilo 5,5, Diego Carlos 5; Carboni 5 (78' Britschgi sv), Keita 5, Sierro 5 (62' Bernabé 6), Fabbian 5,5 (62' Lontani 6), Valeri 5,5; Touré 6 (84' Frigan sv), Elphege 5,5 (62' Romero 6).

    Il muro del Parma, di fatto, non regge. Dopo 13 minuti Corvi e Keita regalano il goal a Sucic, che comunque ha dimostrato fame e voglia di essere importante per l'Inter e dimostrare a Chivu tutto il suo talento. Carlos Augusto è la solita garanzia, in qualsiasi ruolo lo si metta, Mkhitaryan ancora prezioso, con tanto di assist per Thuram, tornato definitivamente il solito Thuram.

    Ottimo l'impatto di Spence, all'esordio assoluto: San Siro lo accoglie con un boato e lui risponde con due belle sgroppate che per poco non si trasformano in due assist. Pio Esposito fa una partita di altissima maturità: si procura il rigore e si mette al servizio della squadra, alzando il baricentro e creando spazio per i compagni.

  • TABELLINO INTER-PARMA

    Marcatori: 13' Sucic, 18' rig. Calhanoglu, 31' Thuram

    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (73' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Thuram (61' Lautaro), Pio Esposito (61' Bonny). All. Chivu

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Fabbian (62' Lontani), Valeri; Touré (84' Frigan), Elphege (62' Romero). All. Gilardino

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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