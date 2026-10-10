Inter-Parma 3-0, pagelle e tabellino: la fame di Sucic, la maturità di Pio Esposito, il solito Thuram, la difesa di Gilardino crolla subito

La macchina da goal dell'Inter si rimette in moto a San Siro contro il Parma. Una partita dominata e chiusa praticamente in mezz'ora, nonostante l'assenza contemporanea dal primo minuto di Lautaro, Barella, Bastoni e Zielinski.
Il nuovo Parma di Gilardino si arrende ben presto, anche perché Corvi e Keita regalano praticamente a Sucic il primo goal stagionale che mette tutto in discesa e porta prima al rigore di Calhanoglu (fallo ingenuo di Diego Carlos su Pio Esposito) e poi al tris di Thuram, lasciato sin troppo libero di andare verso la porta di Corvi.
Nella ripresa l'Inter passa al risparmio energetico, abbassando l'intensità e gestendo il pallone senza rischi. Da segnalare, finalmente, il tanto atteso esordio di Spence (accolto dal boato di San Siro), che si mette alle spalle il calvario post Mondiale e può diventare una risorsa importante per Chivu in questo mese ricco di impegni.