Inter-Parma 3-0, pagelle e tabellino: la fame di Sucic, la maturità di Pio Esposito, il solito Thuram, la difesa di Gilardino crolla subito

Martinez 6; Pavard 6, Bisseck 6, Carlos Augusto 6,5; Diouf 6,5 (73' Spence 6,5), Sucic 7, Calhanoglu 7 (61' Stankovic 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6 (73' Luis Henrique 6); Thuram 7 (61' Lautaro 6), Pio Esposito 7 (61' Bonny 6).

Corvi 5; Delprato 5,5, Troilo 5,5, Diego Carlos 5; Carboni 5 (78' Britschgi sv), Keita 5, Sierro 5 (62' Bernabé 6), Fabbian 5,5 (62' Lontani 6), Valeri 5,5; Touré 6 (84' Frigan sv), Elphege 5,5 (62' Romero 6).

Il muro del Parma, di fatto, non regge. Dopo 13 minuti Corvi e Keita regalano il goal a Sucic, che comunque ha dimostrato fame e voglia di essere importante per l'Inter e dimostrare a Chivu tutto il suo talento. Carlos Augusto è la solita garanzia, in qualsiasi ruolo lo si metta, Mkhitaryan ancora prezioso, con tanto di assist per Thuram, tornato definitivamente il solito Thuram.

Ottimo l'impatto di Spence, all'esordio assoluto: San Siro lo accoglie con un boato e lui risponde con due belle sgroppate che per poco non si trasformano in due assist. Pio Esposito fa una partita di altissima maturità: si procura il rigore e si mette al servizio della squadra, alzando il baricentro e creando spazio per i compagni.