Inter-Parma 2-0: pagelle e tabellino: Thuram mette la firma sullo Scudetto, Lautaro torna in tempo per la festa

Nella notte della festa nerazzurra, prima dell'inizio del match, non è mancato un pensiero per Alex Zanardi, ricordato con un toccante minuto di silenzio. Poi spazio alla partita, non certo entusiasmante nel primo tempo, fatta eccezione per la traversa di Barella e il goal che nei minuti di recupero ha stappato la partita, quello di Marcus Thuram, che in questo finale di stagione è tornato il giocatore che tutti i tifosi nerazzurri hanno imparato ad amare. E che ha messo la sua firma d'autore sullo sprint Scudetto.

L'unica nota negativa è l'infortunio di Pio Esposito, che nell'intervallo ha lasciato il posto a Bonny. A compensare c'è però la nota ultrapositiva del ritorno in campo di Lautaro, accolto dall'ovazione totale di tutto San Siro. Ed è proprio il Toro, tra l'altro, a servire per Mkhitaryan il più facile dei palloni per fare 2-0 e far partire la festa già a dieci minuti dal termine sugli spalti del Meazza. Il 21° Scudetto è definitivamente realtà.