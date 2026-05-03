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Inter Scudetto Parma 03052026Getty Images
Marco Trombetta

Inter-Parma 2-0: pagelle e tabellino: Thuram mette la firma sullo Scudetto, Lautaro torna in tempo per la festa

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Bastava un punto per lo Scudetto all'Inter contro il Parma, ne sono arrivati tre: Thuram ancora un goal pesante, Lautaro torna e fa l'assist per Mkhitaryan che fa partire la festa nerazzurra.

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Nella notte della festa nerazzurra, prima dell'inizio del match, non è mancato un pensiero per Alex Zanardi, ricordato con un toccante minuto di silenzio. Poi spazio alla partita, non certo entusiasmante nel primo tempo, fatta eccezione per la traversa di Barella e il goal che nei minuti di recupero ha stappato la partita, quello di Marcus Thuram, che in questo finale di stagione è tornato il giocatore che tutti i tifosi nerazzurri hanno imparato ad amare. E che ha messo la sua firma d'autore sullo sprint Scudetto.

L'unica nota negativa è l'infortunio di Pio Esposito, che nell'intervallo ha lasciato il posto a Bonny. A compensare c'è però la nota ultrapositiva del ritorno in campo di Lautaro, accolto dall'ovazione totale di tutto San Siro. Ed è proprio il Toro, tra l'altro, a servire per Mkhitaryan il più facile dei palloni per fare 2-0 e far partire la festa già a dieci minuti dal termine sugli spalti del Meazza. Il 21° Scudetto è definitivamente realtà.

  • PAGELLE INTER

    Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (67' Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5, Barella 6,5 (89' Frattesi sv), Zielinski 6,5 (67' Mkhitaryan 7), Sucic 5,5, Dimarco 6; Thuram 7 (67' Lautaro 6,5), Esposito 6 (46' Bonny 6).

    Ancora Thuram, ancora un goal pesante, quello che apre la festa Scudetto. Il francese è finalmente tornato quello vero in questo finale di stagione. Così come Barella, ancora una volta al top. Solo la traversa gli ha negato un'altra gioia. Ottimo l'impatto di Mkhitaryan, Lautaro è tornato in tempo per la festa con l'assist decisivo per il goal dell'armeno.

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  • PAGELLE PARMA

    Suzuki 6; Circati 5,5, Troilo 5,5, Ndiaye 5; Delprato 5,5, Bernabé 6 (75' Sorensen 6), Nicolussi Caviglia 5,5, Keita 5,5 (67' Ordonez 6), Valeri 5,5 (85' Carboni sv); Strefezza 6,5 (75' Almqvist 6), Pellegrino 5 (67' Elphege 6)

    Nel Parma l'unico convincente è Strefezza, soprattutto nel primo tempo con qualche strappo interessante e un'ottima occasione. Male Ndiaye in difesa, quasi sempre fuori posizione. Delude Pellegrino davanti, l'argentino non ne becca praticamente una e si mangia anche un goal.

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  • TABELLINO INTER-PARMA 2-0

    Marcatori: 45' Thuram, 80' Mkhitaryan

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (67' Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5, Barella 6,5 (89' Frattesi sv), Zielinski 6,5 (67' Mkhitaryan 7), Sucic 5,5, Dimarco 6; Thuram 7 (67' Lautaro 6,5), Esposito 6 (46' Bonny 6). All. Chivu.

    PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 5,5, Troilo 5,5, Ndiaye 5; Delprato 5,5, Bernabé 6 (75' Sorensen 6), Nicolussi Caviglia 5,5, Keita 5,5 (67' Ordonez 6), Valeri 5,5 (85' Carboni sv); Strefezza 6,5 (75' Almqvist 6), Pellegrino 5 (67' Elphege 6). All. Cuesta

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: Zielinski

    Espulsi: nessuno


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