Nessuno come l'Inter in trasferta: è la miglior squadra d'Europa tra le big, a Lecce per confermarsi

Numeri impressionanti dell'Inter lontano da San Siro: l'ultimo goal subito in campionato risale a settembre.

Il Napoli continua a vincere senza fermarsi e l'Inter allora a sua volta non può rallentare: come nello scorso week end, i nerazzurri affronteranno il proprio impegno di campionato dopo aver visto i rivali per lo scudetto conquistare un successo importantissimo, questa volta contro la Juventus.

La squadra di Simone Inzaghi giocherà quest'oggi in trasferta, a Lecce; il tecnico spera di confermare l'incredibile rendimento stagionale fuori casa, dove l'Inter è stata praticamente perfetta.

I nerazzurri in trasferta fanno meglio del Napoli di Antonio Conte ma il confronto è "vincente" anche con le altre grandi d'Europa, compreso il Liverpool, che è in testa sia alla Premier League che alla Champions.