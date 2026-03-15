Inter, l’assenza di Lautaro pesa: sei goal in sei partite senza il capitano, Esposito torna al goal ma Thuram e Bonny non incidono

Se Esposito ha dato almeno una risposta, il rendimento di Marcus Thuram continua a preoccupare.

Delle sette reti segnate in Serie A dal francese - una ogni 202 minuti - tre sono arrivate nelle prime tre giornate di campionato. Dopo il goal al Como del 6 dicembre, le altre marcature sono arrivate tutte nel 2026 contro squadre emiliane: Bologna, Parma e Sassuolo, con l’ultima datata 8 febbraio. Da allora il francese è rimasto a secco per 34 giorni.

Contro l’Atalanta avrebbe avuto l’occasione per chiudere la partita nel secondo tempo, quando Mkhitaryan lo ha lanciato solo davanti al portiere Carnesecchi: il tiro, però, è finito addosso all’estremo difensore della Dea, provocando i mugugni del pubblico di San Siro.

La prestazione è stata in linea con quelle delle ultime settimane: pochi strappi, pressione insufficiente sui portatori di palla avversari e imprecisioni tecniche.

Un rendimento distante da quello visto a inizio stagione e rallentato anche da un infortunio muscolare che ne ha frenato la crescita.