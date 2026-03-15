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Alessandro De Felice

Inter, l’assenza di Lautaro pesa: sei goal in sei partite senza il capitano, Esposito torna al goal ma Thuram e Bonny non incidono

Sei goal in sei partite senza Lautaro: l’Inter dimezza la media offensiva. Esposito torna a segnare dopo un mese, mentre Thuram e Bonny faticano a incidere.

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L’assenza di Lautaro Martinez pesa come un macigno sull’attacco dell’Inter. I numeri fotografano con chiarezza il problema: nelle sei partite disputate senza il capitano, i nerazzurri hanno segnato appena sei reti, una delle quali firmata da Pio Esposito, arrivato a quota cinque goal nel suo primo campionato di Serie A. 

Il divario rispetto alle prime 25 giornate di campionato è netto: quando l’argentino era sempre presente almeno per uno spezzone, la squadra di Cristian Chivu viaggiava a una media di 2,4 goal a partita, mentre nelle ultime quattro gare è scesa a 1,25, praticamente dimezzata per quello che resta comunque il miglior attacco della Serie A.

  • ESPOSITO RITROVA IL GOAL

    Nel match contro l’Atalanta, il primo squillo è arrivato da Pio Esposito, che ha sbloccato la partita ritrovando la rete che gli mancava proprio dalla trasferta europea di Bodo e dal 14 febbraio contro la Juventus in campionato. 

    Il classe 2005 ha mostrato personalità anche nel duello fisico con i difensori avversari, confermando le qualità che ne stanno accompagnando l’esplosione stagionale.

    Ma in alcuni frangenti è mancata anche la sua presenza fisica nel sostenere il reparto offensivo. La sua stazza avrebbe dovuto aiutare l’Inter a tenere alto il baricentro e creare spazi per gli inserimenti di Marcus Thuram

    Una funzione che di solito riesce con maggiore difficoltà a Bonny, per caratteristiche diverse. L’ex Parm ha offerto un’altra prova sottotono, simile a quella del derby contro il Milan.

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  • THURAM IN CRISI: NUMERI E OCCASIONI SPRECATE

    Se Esposito ha dato almeno una risposta, il rendimento di Marcus Thuram continua a preoccupare. 

    Delle sette reti segnate in Serie A dal francese - una ogni 202 minuti - tre sono arrivate nelle prime tre giornate di campionato. Dopo il goal al Como del 6 dicembre, le altre marcature sono arrivate tutte nel 2026 contro squadre emiliane: Bologna, Parma e Sassuolo, con l’ultima datata 8 febbraio. Da allora il francese è rimasto a secco per 34 giorni. 

    Contro l’Atalanta avrebbe avuto l’occasione per chiudere la partita nel secondo tempo, quando Mkhitaryan lo ha lanciato solo davanti al portiere Carnesecchi: il tiro, però, è finito addosso all’estremo difensore della Dea, provocando i mugugni del pubblico di San Siro.

    La prestazione è stata in linea con quelle delle ultime settimane: pochi strappi, pressione insufficiente sui portatori di palla avversari e imprecisioni tecniche. 

    Un rendimento distante da quello visto a inizio stagione e rallentato anche da un infortunio muscolare che ne ha frenato la crescita.

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  • BONNY EVANESCENTE E LE DIFFICOLTÀ DELL’ATTACCO

    Nel tentativo di cambiare l’inerzia della partita, Cristian Chivu ha deciso di sostituire Esposito inserendo Bonny, ma il contributo dell’attaccante francese non è stato quello sperato. 

    Proprio nel momento in cui sarebbe servita più energia offensiva, la sua presenza è risultata poco incisiva. La prestazione di Bonny è stata deludente sotto diversi aspetti, confermando le difficoltà già emerse nella partita precedente. 

    Il reparto offensivo, senza il punto di riferimento rappresentato da Lautaro Martinez, ha mostrato evidenti limiti nella costruzione delle occasioni e nella capacità di tenere alta la squadra.

  • L’INTER SENZA LAUTARO

    Il peso dell’assenza del capitano emerge soprattutto dai dati. Quando Lautaro era regolarmente in campo, l’Inter segnava in media 2,4 goal a partita; senza di lui, la produzione offensiva è precipitata a 1,25

    Un calo che testimonia quanto la squadra dipenda dal contributo dell’argentino non solo come finalizzatore, ma anche come riferimento tattico ed emotivo.

    La sua presenza migliora il rendimento dei compagni di reparto. Con lui in campo, Pio Esposito ha trovato maggiore continuità anche negli assist, servendone tre in Serie A e uno in Champions League

    Anche Thuram sembra beneficiare della sua presenza, mentre da quando è rientrato dall’infortunio di fine ottobre ha segnato soltanto quattro goal in campionato in sedici partite.

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  • IL RITORNO: OBIETTIVO FIRENZE

    La speranza dell’Inter è di rivedere presto il proprio capitano in campo. Lautaro è tornato ad allenarsi e a correre sul terreno di gioco, come documentato dallo stesso giocatore sui social con la frase “Bello rivedere il verde”. 

    L’obiettivo è la trasferta del 22 marzo a Firenze, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Secondo il programma di recupero, l’argentino dovrebbe completare la fase di riatletizzazione nei prossimi giorni e potrebbe tornare in gruppo nella seconda parte della settimana. Chivu valuterà poi quanti minuti concedergli senza forzare i tempi.

    Il rientro di Lautaro rappresenterebbe un passaggio cruciale anche in vista dei successivi impegni: dopo la sfida del Franchi, il capitano è atteso dalla convocazione con l’Argentina per la Finalissima contro la Spagna del 27 marzo.

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