Inter, l’assenza di Lautaro pesa: sei goal in sei partite senza il capitano, Esposito torna al goal ma Thuram e Bonny non incidono

L’assenza di Lautaro Martinez pesa come un macigno sull’attacco dell’Inter. I numeri fotografano con chiarezza il problema: nelle sei partite disputate senza il capitano, i nerazzurri hanno segnato appena sei reti, una delle quali firmata da Pio Esposito, arrivato a quota cinque goal nel suo primo campionato di Serie A.
Il divario rispetto alle prime 25 giornate di campionato è netto: quando l’argentino era sempre presente almeno per uno spezzone, la squadra di Cristian Chivu viaggiava a una media di 2,4 goal a partita, mentre nelle ultime quattro gare è scesa a 1,25, praticamente dimezzata per quello che resta comunque il miglior attacco della Serie A.