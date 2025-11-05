Inter-Kairat Almaty 2-1, pagelle e tabellino: la risolvono Lautaro Martinez e Carlos Augusto, assist per Pio Esposito, a San Siro un Dumfries impreciso

Nel giorno in cui San Siro passa a Inter e Milan, i nerazzurri di Cristian Chivu conquistano il quarto successo su quattro partite in questa edizione di Champions League e raggiunge in vetta alla League Phase Bayern Monaco e Arsenal. A un passo, si può dire, dalla qualificazione al turno successivo.

Nerazzurri che spingono e vanno vicino al vantaggio all'11, prima con Dimarco, quindi con Lautaro Martinez, trovando però l'opposizione di Anarbekov e Sorokin, bravissimo a spedire la palla in angolo di testa, sulla linea. Al 19' Bisseck si incarica di un'azione personale sulla linea di fondo, entra in area e cade dopo il contatto con Arad. Il direttore di gara prima indica il dischetto e poi, dopo un richiamo al monitor dal VAR, corregge la decisione. Il fallo è dello stesso Bisseck. Niente rigore per la formazione di Chivu.

Col passare dei minuti il Kairat prende le misure e si dimostra un avversario che sa quello che deve fare: cose semplici e con lucidità. E infatti l'Inter si innervosisce e cede sempre più campo agli avversari che al 43' vanno pure vicino al goal con il destro di Satpayev che, deviato da de Vrij, supera Sommer e scheggia la traversa. Nel momento migliore della formazione di Urazbakhtin, però, cambia il risultato: i nerazzurri si riversano in avanti e occupano l'area, con Lautaro Martinez che a pochi passi da quella piccola prova la conclusione a rete, respinta. Ci riprova e questa volta insacca: 1-0 poco prima della segnalazione dei minuti di recupero che precedono l'intervallo.

La ripresa si apre senza Lautaro, che esce per far posto a Bonny, ma con i nerazzurri in attacco: a provarci è Pio Esposito dal limite, ma trova la bella parata di Anarbekov. Va sottolineata ancora la prova del Kairat: una squadra che si è presentata a San Siro con tanti, tantissimi tifosi che esultano al 56', quando Arad stacca di testa praticamente da solo (con Dumfries e de Vrij che lo guardano) e batte Sommer per il pareggio.

Il sogno dura poco: al 67' l'Inter costruisce, Pio Esposito rifinisce e Carlos Augusto spedisce in rete con un mancino fortissimo sul quale Anarbekov non può nulla. E San Siro respira, dopo aver coltivato l'idea di una serata beffarda.

E invece no: quattro su quattro e un cammino che, a metà della Fase Campionato, consolida le certezze di una formazione che, archiviate le sfide un po' più semplici, adesso sarà chiamata a dimostrare se il DNA europeo visto con Inzaghi in panchina resiste anche con Chivu. O meno.