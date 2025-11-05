Pubblicità
Pubblicità
Lautaro Martinez Inter Kairat AlmatyGetty
Antonio Torrisi

Inter-Kairat Almaty 2-1, pagelle e tabellino: la risolvono Lautaro Martinez e Carlos Augusto, assist per Pio Esposito, a San Siro un Dumfries impreciso

I nerazzurri di Chivu conquistano la quarta vittoria su quattro partite in Champions League: bene il Kairat Almaty, che sogna con Arad. Non benissimo Dumfries e Bisseck.

Pubblicità

Nel giorno in cui San Siro passa a Inter e Milan, i nerazzurri di Cristian Chivu conquistano il quarto successo su quattro partite in questa edizione di Champions League e raggiunge in vetta alla League Phase Bayern Monaco e Arsenal. A un passo, si può dire, dalla qualificazione al turno successivo. 

Nerazzurri che spingono e vanno vicino al vantaggio all'11, prima con Dimarco, quindi con Lautaro Martinez, trovando però l'opposizione di Anarbekov e Sorokin, bravissimo a spedire la palla in angolo di testa, sulla linea. Al 19' Bisseck si incarica di un'azione personale sulla linea di fondo, entra in area e cade dopo il contatto con Arad. Il direttore di gara prima indica il dischetto e poi, dopo un richiamo al monitor dal VAR, corregge la decisione. Il fallo è dello stesso Bisseck. Niente rigore per la formazione di Chivu.

Col passare dei minuti il Kairat prende le misure e si dimostra un avversario che sa quello che deve fare: cose semplici e con lucidità. E infatti l'Inter si innervosisce e cede sempre più campo agli avversari che al 43' vanno pure vicino al goal con il destro di Satpayev che, deviato da de Vrij, supera Sommer e scheggia la traversa. Nel momento migliore della formazione di Urazbakhtin, però, cambia il risultato: i nerazzurri si riversano in avanti e occupano l'area, con Lautaro Martinez che a pochi passi da quella piccola prova la conclusione a rete, respinta. Ci riprova e questa volta insacca: 1-0 poco prima della segnalazione dei minuti di recupero che precedono l'intervallo.

La ripresa si apre senza Lautaro, che esce per far posto a Bonny, ma con i nerazzurri in attacco: a provarci è Pio Esposito dal limite, ma trova la bella parata di Anarbekov. Va sottolineata ancora la prova del Kairat: una squadra che si è presentata a San Siro con tanti, tantissimi tifosi che esultano al 56', quando Arad stacca di testa praticamente da solo (con Dumfries e de Vrij che lo guardano) e batte Sommer per il pareggio.

Il sogno dura poco: al 67' l'Inter costruisce, Pio Esposito rifinisce e Carlos Augusto spedisce in rete con un mancino fortissimo sul quale Anarbekov non può nulla. E San Siro respira, dopo aver coltivato l'idea di una serata beffarda.

E invece no: quattro su quattro e un cammino che, a metà della Fase Campionato, consolida le certezze di una formazione che, archiviate le sfide un po' più semplici, adesso sarà chiamata a dimostrare se il DNA europeo visto con Inzaghi in panchina resiste anche con Chivu. O meno.

  • PAGELLE INTER

    Lautaro Martinez (7) si prende ancora una volta la scena, nonostante abbia giocato solo un tempo, ma Dumfries (5) rischia di vanificare i suoi sforzi, lasciando fuori Arad. Un errore, in marcatura, non da lui. Pasticcia anche Bisseck (5.5), non proprio sicurissimo in difesa. Ispirato anche Zielinski (6.5), chiamato a mettere ordine a centrocampo. Ci riesce.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5.5 (80' Akanji), De Vrij 6, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 5, Frattesi 6 (63' Sucic 6), Barella 6 (71' Calhanoglu sv), Zielinski 6.5, Dimarco 6.5; Lautaro Martinez 7 (46' Bonny 6.5), Pio Esposito 6 (71' Thuram sv).

    • Pubblicità

  • PAGELLE KAIRAT ALMATY

    Arad (6.5) rischia su Bisseck, ma poi si prende la scena facendo sognare i tifosi del Kairat Almaty. Buona prova, di sacrificio, di Edmilson (6). Ispirato Satpayev (6.5), ma del gioiello 17enne voluto fortemente dal Chelsea sentiremo sicuramente parlare in futuro.

    KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov 6.5; Mrynskiy 6, Sorokin 6.5, Shirobokov 6, Luìs Mata 5.5; Arad 6.5 (71' Baibek 6), Kassabulat 6 (76' Sadybekov sv); Gromyko 6 (46' Tapalov), Jorginho 5.5 (76' Zaria sv), Satpayev 6.5; Edmilson 6 (71' Ricardinho sv). 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY

    INTER-KAIRAT ALMATY 2-1

    Marcatori: 45' Lautaro Martinez (I), 56' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5.5 (80' Akanji), De Vrij 6, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 5, Frattesi 6 (63' Sucic 6), Barella 6 (71' Calhanoglu sv), Zielinski 6.5, Dimarco 6.5; Lautaro Martinez 7 (46' Bonny 6.5), Pio Esposito 6 (71' Thuram sv). All. Chivu.

    KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov 6.5; Mrynskiy 6, Sorokin 6.5, Shirobokov 6, Luìs Mata 5.5; Arad 6.5 (71' Baibek 6), Kassabulat 6 (76' Sadybekov sv); Gromyko 6 (46' Tapalov), Jorginho 5.5 (76' Zaria sv), Satpayev 6.5; Edmilson 6 (71' Ricardinho 6). All. Urazbakhtin.

    Arbitro: Godinho

    Ammoniti: Jorginho (K), Barella (I)

    Espulsi: -


Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Champions League
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
Olympiacos Pireo crest
Olympiacos Pireo
OLY