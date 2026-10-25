Inter-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Thuram fa la parte del Toro, non basta un super De Gea, Zielinski è di ghiaccio

Al 90' l'Inter aveva praticamente perso la sua imbattibilità in campionato. Al 97' festeggia l'ennesima e incredibile vittoria in rimonta, la sesta in otto partite di campionato.

Alla lettura delle formazioni, la prima grande novità è la presenza in porta di Provedel al posto di Martinez. Per l'ex Lazio è l'esordio assoluto in gare ufficiali con la maglia dell'Inter. L'altra è l'assenza, prevedibile, di Dimarco, con al suo posto un Carlos Augusto ad oggi imprescindibile per Chivu.

La prima mezz'ora di partita è francamente noiosa, senza particolari guizzi né spunti. L'Inter fatica ad accendersi, com'era già successo con lo Shakhtar in Champions, ma viene svegliata da un'azione personale di Thuram che finalmente anima San Siro. Pochi minuti dopo, infatti, soltanto un miracoloso De Gea - prima su Pio Esposito, con una parata pazzesca, e poi su Thuram - evita che la partita si sblocchi prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo è ancora il Tikus ad avere un'altra buona occasione, ma poi la scena se la prende a sorpresa Alex Jimenez, fischiato e insultato per tutta la partita, in virtù del suo passato rossonero, con un destro clamoroso praticamente da fermo che ammutolisce San Siro. L'esultanza è da chi non stava aspettando esattamente altro, verso i tifosi nerazzurri che non la prendono benissimo.

Chivu prova a scuotere la squadra con quattro cambi, inserendo pure il giovane Lavelli dell'Under 23, ma senza Lautaro è Thuram a fare la parte del Toro, prendendosi sulle spalle la squadra, trovando prima il goal del pareggio poco dopo il 90' e procurandosi poi il rigore trasformato da Zielinski, che completa l'ennesima folle rimonta dell'Inter in questa stagione in un San Siro totalmente in delirio.