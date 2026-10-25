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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Inter-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Thuram fa la parte del Toro, non basta un super De Gea, Zielinski è di ghiaccio

Serie A
Inter vs Fiorentina
Match report
Inter
Fiorentina

Ennesima pazza rimonta dell'Inter, che fino al 90' è sotto contro la Fiorentina, ma poi rimonta grazie a un super Thuram e al rigore di Zielinski, riagganciando la Lazio in vetta.

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Al 90' l'Inter aveva praticamente perso la sua imbattibilità in campionato. Al 97' festeggia l'ennesima e incredibile vittoria in rimonta, la sesta in otto partite di campionato.

Alla lettura delle formazioni, la prima grande novità è la presenza in porta di Provedel al posto di Martinez. Per l'ex Lazio è l'esordio assoluto in gare ufficiali con la maglia dell'Inter. L'altra è l'assenza, prevedibile, di Dimarco, con al suo posto un Carlos Augusto ad oggi imprescindibile per Chivu.

La prima mezz'ora di partita è francamente noiosa, senza particolari guizzi né spunti. L'Inter fatica ad accendersi, com'era già successo con lo Shakhtar in Champions, ma viene svegliata da un'azione personale di Thuram che finalmente anima San Siro. Pochi minuti dopo, infatti, soltanto un miracoloso De Gea - prima su Pio Esposito, con una parata pazzesca, e poi su Thuram - evita che la partita si sblocchi prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo è ancora il Tikus ad avere un'altra buona occasione, ma poi la scena se la prende a sorpresa Alex Jimenez, fischiato e insultato per tutta la partita, in virtù del suo passato rossonero, con un destro clamoroso praticamente da fermo che ammutolisce San Siro. L'esultanza è da chi non stava aspettando esattamente altro, verso i tifosi nerazzurri che non la prendono benissimo.

Chivu prova a scuotere la squadra con quattro cambi, inserendo pure il giovane Lavelli dell'Under 23, ma senza Lautaro è Thuram a fare la parte del Toro, prendendosi sulle spalle la squadra, trovando prima il goal del pareggio poco dopo il 90' e procurandosi poi il rigore trasformato da Zielinski, che completa l'ennesima folle rimonta dell'Inter in questa stagione in un San Siro totalmente in delirio.

  • PAGELLE INTER-FIORENTINA

    Uno straordinario De Gea e un altrettanto straordinario destro di Jimenez si prendono la copertina di Inter-Fiorentina fino al 90'. Poi Marcus Thuram veste i panni di Lautaro e guida i nerazzurri a quella che è senza dubbio la più incredibile delle rimonte in questa stagione. Prima segna e poi si procura il rigore del 2-1 trasformato da Zielinski con il ghiaccio nelle vene.

    Dragusin tiene il muro della Fiorentina fin che può, Pellegrino lotta e tiene impegnati i difensori nerazzurri, Barella si rivede a sprazzi nella sua versione migliore. Calhanoglu non riesce ancora ad essere il faro che conosciamo, Pio Esposito fa un altro passo indietro in termini di prestazioni, anche se De Gea gli ha negato il goal con un vero miracolo nel primo tempo. Provedel dà il via alla rimonta con una grande parata su Gnonto sullo 0-1. Non granché gli impatti di Bonny, Dimarco e Sucic.

    Provedel 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (78' Dimarco 5,5); Diouf 6, Barella 6,5 (85' Lavelli sv), Calhanoglu 5.5 (78' Zielinski 7), Mkhitaryan 6 (78' Sucic 6), Carlos Augusto 6; Esposito 5,5 (64' Bonny 6), Thuram 7,5.

    De Gea 7; Jimenez 7 (75' Dodò 6), Dragusin 6,5, Pongracic 6 (51' Viery 5,5), Valdepenas 5,5; Ndour 6, Fagioli 6, Brescianini 6; Mastantuono 6 (75' Gnonto 6), Pellegrino 6,5 (82' Beto sv), Njie 5,5 (82' Joao Mario sv).

  • TABELLINO INTER-FIORENTINA

    Marcatori: 65' Jimenez, 91' Thuram, 97' rig. Zielinski

    INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (78' Dimarco); Diouf, Barella (85' Lavelli), Calhanoglu (78' Zielinski), Mkhitaryan (78' Sucic), Carlos Augusto; Esposito (64' Bonny), Thuram. All. Chivu

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez (75' Dodò), Dragusin, Pongracic (51' Viery), Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (75' Gnonto), Pellegrino, Njie. All. Vanoli

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Viery, Valdepenas, Dodò

    Espulsi: nessuno

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