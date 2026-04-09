Inter-Fabregas, nuovo atto: dal corteggiamento estivo all'ostacolo verso lo Scudetto dei nerazzurri

La giornata del 4 giugno 2025 è una di quelle campali, in grado di cambiare il corso degli eventi futuri: Simone Inzaghi non è più ufficialmente l'allenatore dell'Inter, a quattro giorni dalla disfatta di Monaco in finale di Champions League.
"Le strade - recita il comunicato dell'Inter - del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa".
"La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione".
"Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il Club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del Club nerazzurro, insieme ad altri nomi illustri tra cui Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella".
Il primo nome in lista per la sostituzione è quello di Fabregas, impegnato a un evento in quel di Londra in compagnia del presidente del Como, Suwarso: è proprio la capitale inglese la destinazione del viaggio del d.s. nerazzurro Ausilio, nel tentativo di convincere entrambi.