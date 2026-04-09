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Fabregas Inter gfxGOAL
Vittorio Rotondaro

Inter-Fabregas, nuovo atto: dal corteggiamento estivo all'ostacolo verso lo Scudetto dei nerazzurri

Serie A
Como vs Inter
C. Fabregas
Como
Inter

Fabregas sulla strada dell'Inter verso lo Scudetto: l'estate scorsa era la prima scelta per la panchina, poi la decisione di proseguire il progetto col Como.

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Una buona fetta dello Scudetto dell'Inter passerà per la sfida in programma la prossima giornata, quando i nerazzurri saranno di scena a Como nel posticipo domenicale del 32° turno.

I lariani sono - almeno sulla carta - l'ultimo grande ostacolo da affrontare in un calendario che comunque riserverà qualche altra insidia da qui alla fine.

Sulla panchina comasca siede Cesc Fabregas, proprio colui che un anno fa vide il suo nome accostato con forza ai nerazzurri per il dopo Simone Inzaghi: un corteggiamento che alla fine si rivelò inutile, con la conseguente decisione di virare in modo definitivo su Cristian Chivu.

  • IL VIAGGIO DI AUSILIO A LONDRA

    La giornata del 4 giugno 2025 è una di quelle campali, in grado di cambiare il corso degli eventi futuri: Simone Inzaghi non è più ufficialmente l'allenatore dell'Inter, a quattro giorni dalla disfatta di Monaco in finale di Champions League.

    "Le strade - recita il comunicato dell'Inter - del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa".

    "La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione".

    "Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il Club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del Club nerazzurro, insieme ad altri nomi illustri tra cui Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella".

    Il primo nome in lista per la sostituzione è quello di Fabregas, impegnato a un evento in quel di Londra in compagnia del presidente del Como, Suwarso: è proprio la capitale inglese la destinazione del viaggio del d.s. nerazzurro Ausilio, nel tentativo di convincere entrambi.

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  • IL 'NO' DI SUWARSO E FABREGAS

    Direttamente dal palco di SWXS arriva la presa di posizione del presidente del Como, ancor prima dell'incontro con Ausilio.

    "Il nostro è un percorso lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club".

    A fargli eco è proprio lo stesso tecnico, deciso a dare un seguito al progetto ambizioso intrapreso in riva al lago.

    "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in una società dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro. Serve sempre un processo, che a Como puoi fare. Nei top team è molto difficile perché lì i club e i tifosi vogliono vincere subito".

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  • IL RIFIUTO ALL'INTER E LA VIRATA SU CHIVU

    Parole abbastanza chiare, che però non negano all'Inter un incontro con le parti in causa: il risultato? Il Como ribadisce l'intenzione di non rinunciare ai servigi dell'allenatore spagnolo, testimoniata dal messaggio di Suwarso che sa di sentenza definitiva.

    "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco".

    "Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell'Inter".

    Alla luce di tutto ciò, l'Inter si vede costretta a cambiare in fretta e furia obiettivo: stavolta il prescelto è Cristian Chivu, per il quale il Parma non fa resistenza e concede la risoluzione del contratto. Il 9 giugno 2025, l'ex difensore rumeno diventa ufficialmente il nuovo allenatore nerazzurro.

  • FABREGAS: "INTER? MI FA MALE DALL'EMOZIONE"

    Interpellato sull'affaire estivo che lo ha visto coinvolto, nella conferenza tenuta lo scorso 5 dicembre alla vigilia di Inter-Como di campionato, Fabregas ha voluto evitare di rispondere alle domande sul tema.

    "Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l'emozione".

    "L'Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, con dirigenti pure. Vado tantissimo a San Siro a vedere l'Inter in Champions, perché loro sono la squadra più forte. Qua non c'è vergogna per questo. Io ammiravo l'Inter di Inzaghi, chiudono gli occhi e tutti sanno dove sono".

    Oggi, a dieci mesi da quei contatti fitti, Fabregas sogna un posto nella prossima Champions League col Como e Chivu è lanciato verso lo Scudetto con l'Inter: due obiettivi destinati a scontrarsi domenica sera, quando il campo cancellerà per 90 minuti più recupero tutto ciò che si è detto e mai realizzato.

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