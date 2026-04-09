Inter-Fabregas, nuovo atto: dal corteggiamento estivo all'ostacolo verso lo Scudetto dei nerazzurri

Interpellato sull'affaire estivo che lo ha visto coinvolto, nella conferenza tenuta lo scorso 5 dicembre alla vigilia di Inter-Como di campionato, Fabregas ha voluto evitare di rispondere alle domande sul tema.

"Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l'emozione".

"L'Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, con dirigenti pure. Vado tantissimo a San Siro a vedere l'Inter in Champions, perché loro sono la squadra più forte. Qua non c'è vergogna per questo. Io ammiravo l'Inter di Inzaghi, chiudono gli occhi e tutti sanno dove sono".

Oggi, a dieci mesi da quei contatti fitti, Fabregas sogna un posto nella prossima Champions League col Como e Chivu è lanciato verso lo Scudetto con l'Inter: due obiettivi destinati a scontrarsi domenica sera, quando il campo cancellerà per 90 minuti più recupero tutto ciò che si è detto e mai realizzato.