Inter-Empoli decisa da Dimarco e Sanchez: Thuram e Lautaro ancora a secco

L'Inter torna a vincere ma la 'ThuLa' si conferma inceppata: prosegue il digiuno dei due attaccanti principi nerazzurri.

Nell'Inter di Simone Inzaghi, tornata a vincere nella sera di Pasquetta, può accadere davvero di tutto: che il terzo di difesa confezioni l'assist per il quinto (al tiro da posizione centrale) ma anche che Thuram e Lautaro rimangano a secco.

Se proprio vogliamo trovare una nota stonata nel match di San Siro, questa è rappresentata proprio dal feeling col goal interrotto dalla coppia che fino a febbraio segnava con impressionante regolarità, prima di essere offuscata da passi a vuoto e da problemi fisici.

La classifica e il più che rassicurante vantaggio sul Milan non destano comunque preoccupazione in casa nerazzurra, dove resta la convinzione che presto almeno uno (o, perché no, entrambi) dei grandi protagonisti offensivi riesca a sbloccarsi in 'ricordo' delle felici settimane precedenti.