Inter e Milan, stagioni agli opposti: ma il derby fin qui è tinto di rossonero

Inter prima e ai quarti di Champions, Milan a -9 dal quarto posto: eppure, per i nerazzurri, i 3 derby stagionali giocati si sono rivelati un tabù.

Ci sono classifica di Serie A e nuova Champions, poi c'è il bilancio dei derby. E questo, al netto di stagioni agli antipodi, premia il Milan.

Paradosso da stracittadina, un tabù che l'Inter è chiamata a sfatare per rendere coerente un trend che la vede col morale alle stelle rispetto ad un Diavolo in caduta libera e con un rilancio da pianificare. Eppure, fin qui, la squadra di Inzaghi in questo 2024/2025 non è mai riuscito a battere i cugini.

Andata e ritorno in campionato, Supercoppa: tra San Siro e Riyadh, per i nerazzurri, gli incroci coi rossoneri si sono rivelati un qualcosa che la semifinale di Coppa Italia obbliga a ribaltare.