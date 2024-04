Cuadrado riparte dal Torino: 5 gare per conquistare l'Inter

Rientrato in gruppo dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille, Cuadrado potrebbe essere convocato per Inter-Torino di domenica prossima.

Lo scudetto in tasca e la festa messa almeno momentaneamente da parte: alla ripresa degli allenamenti si è visto qualche volto “nuovo” in casa nerazzurra.

Nella giornata di giovedì l’Inter è tornata ad allenarsi per la prima volta da quando è divenuta campione d’Italia e per Simone Inzaghi è arrivata una buona notizia dall’infermeria.

Il colombiano Cuadrado, per la prima volta dopo lungo tempo, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Torino di domenica alle 12.30 a San Siro, che precederà la festa tricolore per le vie della città.