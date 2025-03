Inter con una coppia inedita contro l'Udinese: Thuram e Arnautovic mai insieme dal 1' in stagione

L'Inter si prepara a sfidare l'Udinese con due attaccanti mai impiegati insieme dal 1' in stagione: Arnautovic partner di Thuram.

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, per l'Inter è tempo di tornare protagonista sul palcoscenico della Serie A: a San Siro arriva l'Udinese di Runjaic, già a quota 40 punti e con l'obiettivo di mantenere il decimo posto e la parte sinistra della classifica.

Tra i campioni d'Italia bisogna registrare l'assenza di capitan Lautaro, alle prese con una lesione muscolare in via di guarigione: il partner di Thuram non sarà così l'argentino, che spera di rientrare giusto in tempo per il derby di Coppa Italia in programma mercoledì sera.

Nelle scorse ore sembra essersi risolto il ballottaggio per affiancare Thuram in avanti: a meno di sorprese dell'ultimo minuto, sarà Marko Arnautovic a dialogare col francese ex Borussia Moenchengladbach.