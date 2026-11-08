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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Inter-Como 2-0, pagelle e tabellino: ancora Spence-Esposito connection, Thuram dominante su Ramon, Paz un fantasma

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Inter vs Como
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L'Inter si conferma la bestia nera del Como di Fabregas: sesta vittoria su sette in tutte le competizioni.

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La voglia di cancellare il derby è tanta e viene fuori sin dai primissimi minuti. Davanti c'è il Como che ne ha fatti 9 in Champions, ma a San Siro scende in campo tutta un'altra squadra. Anche perché in campo c'è tutta un'altra Inter.

Il vantaggio arriva dopo 13 minuti, con Pio Esposito, che bissa il goal in Europa e la connection con Spence, al secondo assist consecutivo, sempre per l'attaccante italiano. Il raddoppio è immediato: non siamo ancora al 20' e Thuram approfitta di una difesa del Como decisamente allo sbando per battere per la seconda volta Sanchez, scelto un po' a sorpresa da Fabregas al posto di Butez.

A inizio ripresa, Cesc fa subito due cambi, togliendo Baturina e avanzando Couto, ma il Como non si scuote. Anzi, è l'Inter ad andare più volte vicino al 3-0 con Dimarco, oggi finalmente più vicino ai suoi livelli in termini di apporto alla manovra. L'Inter si conferma ancora una volta una vera maledizione per Fabregas, che in sette incontri ufficiali tra tutte le competizioni ha perso sei volte. Questa volta senza nemmeno mostrare il bel gioco che contraddistingue la sua squadra.

  • PAGELLE INTER-COMO

    Thuram domina contro la difesa del Como: Ramon e Kempf non gli stanno dietro. Il goal è solo una parte della sua grande prestazione. Esposito è tornato in grande fiducia, segnando ancora su assist di Spence, uno dei più in forma dell'Inter nell'ultimo periodo. Qualità sempre alta per Zielinski in mezzo al campo e crescita evidente da parte di Dimarco, finalmente vicino ai suoi livelli. Gli è mancato soltanto il goal.

    Il Como, dal canto suo, è irriconoscibile, specie nei suoi uomini migliori. Nico Paz non si vede mai e l'incrocio scheggiato nel finale non salva una prestazione deludente, dove non è mai riuscito ad alzare i ritmi della manovra e trascinare i suoi. La difesa sbaglia tanto, Ramon si perde Pio Esposito e Valle regala il goal a Thuram. Si salva solo Sanchez, che evita perlomeno un passivo più pesante.

    Martinez 6; Akanji 6, Bastoni 6,5, Carlos Augusto 6,5; Spence 6,5, Barella 6, Calhanoglu 6 (81' Sucic sv), Zielinski 6,5 (72' Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (88' Diouf sv); Esposito 7 (72' Bonny 6), Thuram 7,5 (88' Pavard sv).

    Sanchez 6; Couto 5,5 (74' Liberali 6), Ramon 5, Kempf 5,5, Valle 5 (74' Kaiki 6); Milla 5,5, Perrone 5,5 (46' Ricci 5,5); Da Cunha 5,5 (74' Caqueret 6), Paz 5, Baturina 5,5 (46' Smolcic 6); Douvikas 5,5.

  • TABELLINO INTER-COMO

    Marcatori: 12' Esposito, 19' Thuram

    INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu (81' Sucic), Zielinski (72' Mkhitaryan), Dimarco (88' Diouf); Esposito (72' Bonny), Thuram (88' Pavard). All. Chivu

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto (74' Liberali), Ramon, Kempf, Valle (74' Kaiki); Milla, Perrone (46' Ricci); Da Cunha (74' Cauqeret), Paz, Baturina (46' Smolcic); Douvikas. All. Fabregas

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Esposito

    Espulsi: nessuno

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