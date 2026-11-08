Inter-Como 2-0, pagelle e tabellino: ancora Spence-Esposito connection, Thuram dominante su Ramon, Paz un fantasma

Thuram domina contro la difesa del Como: Ramon e Kempf non gli stanno dietro. Il goal è solo una parte della sua grande prestazione. Esposito è tornato in grande fiducia, segnando ancora su assist di Spence, uno dei più in forma dell'Inter nell'ultimo periodo. Qualità sempre alta per Zielinski in mezzo al campo e crescita evidente da parte di Dimarco, finalmente vicino ai suoi livelli. Gli è mancato soltanto il goal.

Il Como, dal canto suo, è irriconoscibile, specie nei suoi uomini migliori. Nico Paz non si vede mai e l'incrocio scheggiato nel finale non salva una prestazione deludente, dove non è mai riuscito ad alzare i ritmi della manovra e trascinare i suoi. La difesa sbaglia tanto, Ramon si perde Pio Esposito e Valle regala il goal a Thuram. Si salva solo Sanchez, che evita perlomeno un passivo più pesante.

Martinez 6; Akanji 6, Bastoni 6,5, Carlos Augusto 6,5; Spence 6,5, Barella 6, Calhanoglu 6 (81' Sucic sv), Zielinski 6,5 (72' Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (88' Diouf sv); Esposito 7 (72' Bonny 6), Thuram 7,5 (88' Pavard sv).

Sanchez 6; Couto 5,5 (74' Liberali 6), Ramon 5, Kempf 5,5, Valle 5 (74' Kaiki 6); Milla 5,5, Perrone 5,5 (46' Ricci 5,5); Da Cunha 5,5 (74' Caqueret 6), Paz 5, Baturina 5,5 (46' Smolcic 6); Douvikas 5,5.