Inter-Como 2-0, pagelle e tabellino: ancora Spence-Esposito connection, Thuram dominante su Ramon, Paz un fantasma

La voglia di cancellare il derby è tanta e viene fuori sin dai primissimi minuti. Davanti c'è il Como che ne ha fatti 9 in Champions, ma a San Siro scende in campo tutta un'altra squadra. Anche perché in campo c'è tutta un'altra Inter.
Il vantaggio arriva dopo 13 minuti, con Pio Esposito, che bissa il goal in Europa e la connection con Spence, al secondo assist consecutivo, sempre per l'attaccante italiano. Il raddoppio è immediato: non siamo ancora al 20' e Thuram approfitta di una difesa del Como decisamente allo sbando per battere per la seconda volta Sanchez, scelto un po' a sorpresa da Fabregas al posto di Butez.
A inizio ripresa, Cesc fa subito due cambi, togliendo Baturina e avanzando Couto, ma il Como non si scuote. Anzi, è l'Inter ad andare più volte vicino al 3-0 con Dimarco, oggi finalmente più vicino ai suoi livelli in termini di apporto alla manovra. L'Inter si conferma ancora una volta una vera maledizione per Fabregas, che in sette incontri ufficiali tra tutte le competizioni ha perso sei volte. Questa volta senza nemmeno mostrare il bel gioco che contraddistingue la sua squadra.