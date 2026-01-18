L'Inter di Chivu sa vincere anche di 'corto muso': i numeri di una difesa tornata in linea con l'obiettivo Scudetto

Altro strappo in vetta, stavolta su un campo ostico come quello di Udine e a sole 64 ore di distanza dal precedente impegno: tre punti di platino per l'Inter che, nonostante la lingua di fuori nel finale, è riuscita a prevalere su un'Udinese aggressiva ma sterile dal punto di vista della produzione offensiva.
Al 'Bluenergy Stadium' si è vista una squadra finalmente consapevole della propria forza, per larghi tratti anche più matura nella lettura dei vari momenti dell'incontro: alla fine è arrivato un altro clean sheet, a dimostrazione dell'avvenuta registrazione di una difesa troppo spesso finita sul banco degli imputati in passato.
Un'altra vittoria di 'corto muso', in linea con l'obiettivo dello Scudetto che, in Italia, solitamente premia chi è meno vulnerabile di tutti sotto l'aspetto difensivo.