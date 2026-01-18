L'Inter di Chivu sa vincere anche di 'corto muso': i numeri di una difesa tornata in linea con l'obiettivo Scudetto

Decisamente positiva la prova della retroguardia nerazzurra che anche a Udine ha dato una chiara dimostrazione della sua forza: Chivu è partito con il trio composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, modificato in un finale che ha visto i padroni di casa arrembare senza però trovare la rete del pareggio.

Il tecnico rumeno ha rivisto qualcosa nel finale, quando Acerbi ha sostituito Carlos Augusto e si è andato a posizionare nel cuore del reparto, seguito da de Vrij che ha rimpolpato ulteriormente il muro interista: Akanji, invece, ha avanzato il raggio d'azione di qualche metro per fare da schermo ai propri compagni, un po' come avveniva nel caso di Stones con Guardiola al Manchester City.

L'Inter ha chiuso con una sorta di 5-4-1, quanto mai fondamentale per bloccare sul nascere ogni proposito offensivo della squadra di Runjaic.