Inter, chi gioca e chi no a Bologna? La decisione di Chivu sui calciatori nerazzurri convocati per i Mondiali 2026

Dopo la doppia festa scudetto andata in scena ieri tra Piazza Gae Aulenti e l’Arena Civica di Milano, l’Inter si rituffA oggi nel lavoro ad Appiano Gentile per preparare l’ultima gara di campionato contro il Bologna.
Una sfida senza peso in classifica per entrambe le squadre, ma che servirà a Cristian Chivu per valutare seconde linee e giovani in vista della prossima stagione.
Il tecnico nerazzurro sfrutterà la trasferta del Dall’Ara per concedere riposo a diversi titolari destinati a partecipare ai Mondiali 2026 e, allo stesso tempo, per dare spazio ad alcuni talenti provenienti dal settore giovanile.