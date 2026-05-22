Inter, chi gioca e chi no a Bologna? La decisione di Chivu sui calciatori nerazzurri convocati per i Mondiali 2026

La scelta più significativa riguarda le assenze eccellenti. Manuel Akanji, Denzel Dumfries e Marcus Thuram non hanno preso parte all’allenamento svolto dall’Inter all’Arena Civica di Milano e sono stati autorizzati da Chivu a chiudere in anticipo la stagione per preparare al meglio il Mondiale.

A loro si aggiunge Hakan Calhanoglu, già rientrato a Istanbul per recuperare la migliore condizione fisica in vista della competizione internazionale.

I quattro non partiranno per Bologna e saranno risparmiati dal tecnico nerazzurro proprio per motivi legati alla gestione fisica e al calendario internazionale.