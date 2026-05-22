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Chivu Parma InterGetty Images
Alessandro De Felice

Inter, chi gioca e chi no a Bologna? La decisione di Chivu sui calciatori nerazzurri convocati per i Mondiali 2026

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Bologna vs Inter
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Lautaro verso una maglia da titolare al Dall’Ara, fuori Calhanoglu, Dumfries, Akanji e Thuram: spazio ai giovani dell’Under 23 nerazzurra.

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Dopo la doppia festa scudetto andata in scena ieri tra Piazza Gae Aulenti e l’Arena Civica di Milano, l’Inter si rituffA oggi nel lavoro ad Appiano Gentile per preparare l’ultima gara di campionato contro il Bologna.

Una sfida senza peso in classifica per entrambe le squadre, ma che servirà a Cristian Chivu per valutare seconde linee e giovani in vista della prossima stagione.

Il tecnico nerazzurro sfrutterà la trasferta del Dall’Ara per concedere riposo a diversi titolari destinati a partecipare ai Mondiali 2026 e, allo stesso tempo, per dare spazio ad alcuni talenti provenienti dal settore giovanile.

  • QUATTRO BIG ‘LIBERATI’ DA CHIVU

    La scelta più significativa riguarda le assenze eccellenti. Manuel Akanji, Denzel Dumfries e Marcus Thuram non hanno preso parte all’allenamento svolto dall’Inter all’Arena Civica di Milano e sono stati autorizzati da Chivu a chiudere in anticipo la stagione per preparare al meglio il Mondiale.

    A loro si aggiunge Hakan Calhanoglu, già rientrato a Istanbul per recuperare la migliore condizione fisica in vista della competizione internazionale.

    I quattro non partiranno per Bologna e saranno risparmiati dal tecnico nerazzurro proprio per motivi legati alla gestione fisica e al calendario internazionale.

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  • LAUTARO GIOCA O NO?

    Diversa invece la situazione di Lautaro Martinez. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino dovrebbe essere regolarmente in campo al Dall’Ara.

    L’obiettivo è duplice: migliorare il proprio bottino nella classifica marcatori e ritrovare continuità atletica dopo i due infortuni che ne hanno limitato la stagione.

    La presenza del capitano rappresenta uno dei pochi punti fermi dell’Inter che si presenterà a Bologna con una formazione ampiamente rimaneggiata e ricca di giovani.

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  • CHIVU PUNTA SUI GIOVANI DELL’UNDER 23

    La partita contro il Bologna potrebbe trasformarsi in una vetrina importante per diversi talenti del vivaio nerazzurro. Come sottolineato ancora dalla Gazzetta dello Sport, tra i giocatori che sperano di trovare spazio dall’inizio c’è Matteo Cocchi, terzino classe 2007 già schierato titolare in Coppa Italia contro il Torino.

    Occhi puntati anche su Mattia Mosconi, attaccante che cerca continuità dopo gli spezzoni disputati contro Lazio e Parma. Il giovane aveva già debuttato la scorsa settimana e, nella festa scudetto contro il Verona, è stato nuovamente impiegato da Chivu insieme a Pio Esposito.

    Non saranno però gli unici giovani convocati. Il tecnico romeno, che fino a pochi mesi fa guidava la Primavera dell’Inter prima del passaggio al Parma nel febbraio 2025, continua a mantenere un rapporto diretto con il vivaio e con molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile.


  • CHI SONO I GIOVANI DELL’INTER A BOLOGNA

    Tra i profili monitorati in vista della trasferta di Bologna ci sono anche il difensore greco Alexiou, reduce da 32 presenze e 2 reti con l’Under 23 in Serie C, i centrocampisti Bovo e Topalovic, oltre all’esterno destro Cinquegrano, arrivato dal Sassuolo e considerato uno dei prospetti più interessanti per forza fisica e rapidità.

    Attenzione anche all’attaccante Iddrissou, autore di una stagione in doppia cifra, e a Matteo Spinaccè, centravanti classe 2006 che aveva già assaggiato la prima squadra nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia dello scorso dicembre.

    Chivu starebbe valutando ulteriori assenze “volontarie” tra i giocatori destinati al Mondiale: eventualità che aprirebbe ulteriormente le porte ai ragazzi dell’Under 23 per l’ultima giornata di campionato al Dall’Ara.

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