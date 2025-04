Inter, chi al posto di Thuram nel derby contro il Milan? Arnautovic in vantaggio su Taremi e Correa

Arnautovic verso una maglia da titolare nel derby: le prestazioni di Correa e Taremi non convincono Inzaghi, fiducia all'austriaco al posto di Thuram.

In casa Inter tiene banco ancora una volta la questione attacco, con l'assenza ormai quasi certa di Marcus Thuram in vista del derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, che mette in palio un pass per la finale di Roma, in programma il prossimo 14 maggio.

Mercoledì Simone Inzaghi, salvo sorprese dell'ultimora, non avrà a disposizione il francese, fermatosi dopo Inter-Bayern per un affaticamento all'adduttore. Un problema muscolare da non sottovalutare dato il calendario ricco di impegni cruciali che attende i nerazzurri.

Chi sostituirà Thuram al fianco dell'inamovibile Lautaro Martinez? Le soluzioni sono molteplici anche se tutti gli indizi portano a un solo nome: Marko Arnautovic.