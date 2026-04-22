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Lelio Donato

Inter campione d'Italia contro il Torino? Cosa serve ai nerazzurri per vincere lo Scudetto nel prossimo turno di campionato

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Torino vs Inter
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Ormai manca solo l'aritmetica per fare scattare la festa dell'Inter che ha dodici punti di vantaggio su Milan e Napoli a cinque giornate dalla fine del campionato. Ma cosa serve ai nerazzurri contro il Torino per vincere lo Scudetto?

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Il countdown è ufficialmente partito dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli contro la Lazio.

L'Inter adesso ha dodici punti di vantaggio sulla squadra di Conte e sul Milan, che ha invece vinto a Verona nell'ultimo turno riagganciando il secondo posto.

Al termine del campionato mancano però solo cinque turni dunque, matematicamente, l'Inter potrebbe vincere lo Scudetto già nella 34sima giornata di Serie A.

Battere il Torino in trasferta però non basterà per festeggiare subito ma bisognerà guardare ai risultati di Napoli e Milan.

  • VINCERE CONTRO IL TORINO NON BASTA

    Per festeggiare lo Scudetto già nel prossimo turno di campionato l'Inter deve vincere la gara in casa del Torino. Oppure pareggiare e sperare che sia Napoli che Milan perdano le rispettive partite contro Cremonese e Juventus.

    In caso di sconfitta della squadra di Chivu contro i granata invece l'Inter non potrebbe festeggiare lo Scudetto in nessun caso ma tutto sarebbe rimandato almeno alla settimana successiva.



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  • NAPOLI E MILAN NON DEVONO VINCERE

    Come detto all'Inter non basterà solo vincere in casa del Torino per festeggiare lo Scudetto con quattro giornate d'anticipo. Se infatti anche Napoli e Milan dovessero ottenere i tre punti nelle rispettive partite, il distacco resterebbe di dodici punti.

    Dunque ipoteticamente, se l'Inter perdesse le ultime quattro e una tra Napoli e Milan le vincesse tutte, entrambe potrebbero ancora agganciare i nerazzurri portandosi a pari punti.


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  • COSA SERVE ALL'INTER PER VINCERE LO SCUDETTO CONTRO IL TORINO

    INTER CAMPIONE D'ITALIA SE

    - Batte il Torino, Milan e Napoli non vincono

    - Pareggia contro il Torino, Milan e Napoli perdono

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