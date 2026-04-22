Inter campione d'Italia contro il Torino? Cosa serve ai nerazzurri per vincere lo Scudetto nel prossimo turno di campionato

Il countdown è ufficialmente partito dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli contro la Lazio.

L'Inter adesso ha dodici punti di vantaggio sulla squadra di Conte e sul Milan, che ha invece vinto a Verona nell'ultimo turno riagganciando il secondo posto.

Al termine del campionato mancano però solo cinque turni dunque, matematicamente, l'Inter potrebbe vincere lo Scudetto già nella 34sima giornata di Serie A.

Battere il Torino in trasferta però non basterà per festeggiare subito ma bisognerà guardare ai risultati di Napoli e Milan.