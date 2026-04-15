Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pio Esposito InterGetty Images
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Kilicsoy e Sebastiano Esposito

Serie A
Inter vs Cagliari
Inter
Cagliari

Inter e Cagliari si sfidano nel match valido per la 33ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Pubblicità

Tre punti dalla grande importanza per entrambe le squadre, seppur per obiettivi diversi, quelli messi in palio dal match di San Siro tra Inter e Cagliari in programma venerdì sera alle ore 20:45.

I nerazzurri cercano un altro successo per avvicinare sempre più il traguardo tricolore, mentre la squadra allenata da Pisacane – tornata al successo nel turno precedente nello scontro diretto contro la Cremonese – cerca punti salvezza.

Chi gioca titolare in Inter-Cagliari? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Bisseck non dovrebbe recuperare, Chivu va verso la confermo del trio difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Sucic, in attacco invece – con Luataro Martinez ancora out per infortunio – toccherà nuovamente alla coppia composta da Thuram e Pio Esposito.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Diversi i dubbi di formazione per Pisacane, a iniziare dal ruolo di terzino destro dove Zé Pedro e Zappa si contendono una maglia da titolare. In mezzo al campo più Adopo di Folorunsho, preoccupano le condizioni di Mazzitelli, out contro la Cremonese per un problema al polpaccio. In avanti certo del posto Sebastiano Eposito, con Kilicsoy leggermente favorito su Borrelli per il ruolo di centravanti,

    CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI INTER

    Bisseck - Risentimento ai flessori - Rientro fine aprile

     Lautaro Martinez - Risentimento al soleo - Rientro fine aprile

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    Felici - Rottura del legamento crociato - Stagione finita

    Idrissi - Lesione del legamento crociato anteriore - Stagione finita

    Mazzitelli - Problema al polpaccio - Rientro inizio maggio

    Pavoletti - Problema fisico - Rientro fine aprile

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Cagliari crest
Cagliari
CGL