Probabili formazioni Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Kilicsoy e Sebastiano Esposito

Tre punti dalla grande importanza per entrambe le squadre, seppur per obiettivi diversi, quelli messi in palio dal match di San Siro tra Inter e Cagliari in programma venerdì sera alle ore 20:45.
I nerazzurri cercano un altro successo per avvicinare sempre più il traguardo tricolore, mentre la squadra allenata da Pisacane – tornata al successo nel turno precedente nello scontro diretto contro la Cremonese – cerca punti salvezza.
Chi gioca titolare in Inter-Cagliari? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.