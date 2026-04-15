Probabili formazioni Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Kilicsoy e Sebastiano Esposito

Bisseck non dovrebbe recuperare, Chivu va verso la confermo del trio difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Sucic, in attacco invece – con Luataro Martinez ancora out per infortunio – toccherà nuovamente alla coppia composta da Thuram e Pio Esposito.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu