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FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP
Marco Trombetta

Inter-Bruges 3-4, pagelle e tabellino: la notte da sogno di Tresoldi, Champions maledetta per Martinez, la difesa è horror

Champions League
Inter vs Club Bruges
Match report
Inter
Club Bruges

Dopo la sconfitta del Bernabeu, l'Inter incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions, ma questa è pesantissima, a San Siro, contro il Bruges.

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Quella che avrebbe dovuto essere la notte del riscatto in Champions per l'Inter, si è trasformata in una sconfitta inattesa che rischia di complicare parecchio il piano qualificazione dei nerazzurri.

Il Bruges gioca sulle ripartenze con la velocità di Forbs e mette spesso in difficoltà la difesa nerazzurra. L'azione del rigore, del resto, nasce proprio così e si conclude con lo stesso Forbs steso in area da Calhanoglu. E con Tresoldi, da sempre di dichiarata fede milanista, che non solo corona il sogno di giocare a San Siro, ma anche quello di segnare all'Inter. E non sarà l'unica gioia. Sarà infatti una vera e propria notte da sogno.

Perché il pareggio di Lautaro sembra l'inizio della più classica delle rimonte nerazzurre, ma stavolta si rivelerà la più grande delle illusioni. L'Inter fa la partita, ma manca di concretezza. Il Toro ha l'occasione per ribaltarla ad inizio secondo tempo, ma ci pensa troppo e permette all'ex Sommer di metterci il piede. Un episodio chiave, considerando che da lì a poco l'Inter crollerà.

E crollerà sotto i colpi di Nicolò Tresoldi, che stasera dimostra perché Germania e Italia se lo stiano contendendo. Martinez, purtroppo, ne combina un'altra dopo il Bernabeu sul secondo goal, mentre sul terzo è tutta la difesa nerazzurra a sbandare, cosa che è stata una costante per tutti i 90 minuti. Il quarto goal di Vermant, dopo la seconda illusione di Lautaro, è la sentenza definitiva.

  • PAGELLE INTER-BRUGES

    Martinez 5, Bisseck 5, Akanji 4,5, Bastoni 5, Diouf 5,5, Barella 5,5 (78' Bonny 7), Calhanoglu 5,5 (67' Sucic 6), Zielinski 5 (88' Stankovic sv), Dimarco 5,5 (78' Spence 6), Lautaro 7, Thuram 6,5 (67' Pio Esposito 6).

    Sommer 6,5; Sabbe 5,5 (72' Siquet 6), Mechele 5,5, Spileers 6 (61' Lee 6), Seys 7; Vetlesen 6,5 (61' Lemarechal 6), Potts 6; Forbs 8, Vanaken 6,5, Virgili 6; Tresoldi 8,5 (84' Vermant 6,5).

    Tresoldi ha vissuto una di quelle serate che sogni per tutta la carriera. Tripletta che testimonia la grandezza del suo talento e la sua freddezza in zona goal. Lui e soprattutto Forbs sono praticamente immarcabili per la difesa dell'Inter, che affonda malamente in tutti i suoi effettivi. Martinez commette un altro grave errore dopo quello del Bernabeu, Akanji è quasi sempre fuori posizione.

    Si salva il solito Lautaro che ci mette il cuore, ma anche Thuram che comunque fino a quando è rimasto in campo ha provato a inventare qualcosa. Buono anche l'impatto di Bonny, oltre al goal.

  • TABELLINO INTER-BRUGES

    Marcatori: 30' rig. Tresoldi, 44' Lautaro, 63' Tresoldi, 74' Tresoldi, 81' Lautaro, 87' Vermant, 93' Bonny

    INTER (3-5-2): Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella (78' Bonny), Calhanoglu, Zielinski (88' Stankovic), Dimarco (78' Spence), Lautaro, Thuram. All. Chivu

    BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe (72' Siquet), Mechele, Spileers (61' Lee), Seys; Vetlesen (61' Lemarechal), Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi (84' Vermant). All. Leko

    Arbitro: Saggi (Nor)

    Ammoniti: Spileers, Calhanoglu, Akanji, Virgili, Lee

    Espulsi: nessuno

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