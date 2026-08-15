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Stefano Silvestri

Inter-Betis 1-0: l'esordio da sogno di Stones e il ritorno di Lautaro Martinez, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Inter vs Real Betis
Inter
Real Betis

A decidere l'amichevole di Bari, l'ultima dell'estate nerazzurra, è una girata dell'inglese a 8 minuti dalla fine. Si rivede Lautaro ma anche Akanji, Diouf conferma di non essere solo un'alternativa a Spence.

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E alla fine arriva John Stones. Non solo nel senso che è lui il penultimo acquisto del mercato dell'Inter prima di Spence, ma anche perché è proprio dell'inglese l'unica rete nell'amichevole vinta contro il Betis.

Una girata da dentro l'area dell'ex Manchester City, sugli sviluppi di una punizione di Dimarco, decide l'ultimo test estivo dei nerazzurri a 8 minuti dalla fine. Vittoria meritata per le tante occasioni create dalla squadra di Chivu, padrona del campo specialmente in un secondo tempo quasi a senso unico.

Ecco dunque che cosa ci ha detto l'amichevole del San Nicola di Bari, l'ultima dell'estate dell'Inter prima dell'esordio in campionato del prossimo weekend contro il Monza.


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  • TABELLINO INTER-BETIS

    INTER-BETIS 1-0

    Marcatori: 82' Stones

    INTER (3-5-2): Martinez (62' Provedel); Bisseck (75' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Bonny (70' L. Martinez), Esposito (84' Iddrissou). All. Chivu

    BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (10' Ortiz), Bartra, Natan, F. Garcia (73' Firpo); Bernal (61' Bouare), Roca (73' Fidalgo); Antony (61' P. Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Losada); Hernandez (61' Deossa). All. Pellegrini

    Arbitro: Mastrodomenico

    Ammoniti: Esposito, Natan

    Espulsi: nessuno

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  • L'ESORDIO DA URLO DI STONES

    Mica male come esordio. John Stones ha bagnato in una maniera impensabile il proprio debutto con la maglia dell'Inter: segnando la rete che è poi valsa il successo di misura.

    Goal molto bello, tra l'altro: punizione lunga di Dimarco, sponda aerea di Pavard e girata di controbalzo di Stones a insaccare la palla nell'angolo più lontano, completamente fuori dalla portata del portiere spagnolo Gonzalez.



    Stones era entrato meno di una decina di minuti prima, piazzandosi in mezzo ai tre della difesa di Chivu. E sembrava destinato a non lasciare traccia, considerando l'inoperosità dell'attacco del Betis dopo l'intervallo. Ha trovato un modo insolito, per lui che di mestiere fa il difensore: andare a segno, addirittura. Ma nel finale è stato comunque importantissimo nell'anticipare Pablo Garcia, pronto a calciare a pochi passi da Provedel.

    Cambierà qualcosa nelle gerarchie della retroguardia dell'Inter? Chi lo sa. La certezza è che Akanji e Bastoni sono intoccabili, e poi ci sono lui e Bisseck. Oltre a Pavard, di nuovo preziosissimo. C'è una maglia in palio e tre giocatori a desiderarla.

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  • LAUTARO-AKANJI: RIECCO I NOSTRI

    Bari non ha solo dato il benvenuto a Stones: ha pure riaccolto Lautaro Martinez e Manuel Akanji. Anche loro hanno cominciato il precampionato in ritardo per via dei Mondiali, anche loro hanno messo piede in campo stasera per la prima volta.

    Non moltissimo da segnalare per entrambi, inizialmente in panchina e inseriti da Chivu rispettivamente al 1' e al 25' del secondo tempo: Lautaro ha corricchiato in attacco cercando più che altro di ritrovare ritmo e benzina nelle gambe, servendo comunque a Dimarco la palla del possibile raddoppio; Akanji invece ha lavorato poco in difesa, semplicemente perché non c'è stato troppo bisogno di lui.



    Andrà ora compreso come Chivu deciderà di utilizzare l'argentino e lo svizzero. Se, cioè, li impiegherà dal primo minuto all'esordio in campionato contro il Monza. Dalle parole del tecnico sembrava di no, ma intanto passerà una settimana prima di vedere di nuovo in azione l'Inter in Serie A.

    Chi certamente non partirà dal primo minuto contro il Monza è Marcus Thuram: il francese sta ancora lavorando per ritrovare la condizione migliore e non è stato portato nemmeno in panchina da Chivu.

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  • DIOUF NON È SOLO UN'ALTERNATIVA, BARELLA C'È

    Poco prima di scendere in campo contro il Betis, l'Inter ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Djed Spence dal Tottenham. Intanto, nell'undici titolare ci è finito di nuovo Andy Diouf. Sempre da esterno di centrocampo.

    Stavolta il francese non è andato a segno, come aveva fatto contro Aasen, Karlsruhe e Juventus. E non ha neppure sfornato assist. Ma nel primo tempo è stato probabilmente il migliore dell'Inter: brillante, volitivo, desideroso di dimostrare di non essere solo un'alternativa a Spence. Ci è riuscito, alla fine.

    Bene anche Nicolò Barella, uno che qualcosina deve dimostrare: ha fatto parte della cavalcata vincente dell'Inter verso lo Scudetto, ma la sua stagione non è stata paragonabile a certe disputate in precedenza. Anche se, ovviamente, il trionfo nerazzurro ha fatto passare tutto questo in secondo piano.

    Barella sta disputando un buon precampionato e si è ben comportato anche contro il Betis, almeno fino a quando Chivu lo ha lasciato in campo. Buoni segnali in vista dell'esordio col Monza.

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