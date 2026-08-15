Inter-Betis 1-0: l'esordio da sogno di Stones e il ritorno di Lautaro Martinez, marcatori e tabellino dell'amichevole

E alla fine arriva John Stones. Non solo nel senso che è lui il penultimo acquisto del mercato dell'Inter prima di Spence, ma anche perché è proprio dell'inglese l'unica rete nell'amichevole vinta contro il Betis.
Una girata da dentro l'area dell'ex Manchester City, sugli sviluppi di una punizione di Dimarco, decide l'ultimo test estivo dei nerazzurri a 8 minuti dalla fine. Vittoria meritata per le tante occasioni create dalla squadra di Chivu, padrona del campo specialmente in un secondo tempo quasi a senso unico.
Ecco dunque che cosa ci ha detto l'amichevole del San Nicola di Bari, l'ultima dell'estate dell'Inter prima dell'esordio in campionato del prossimo weekend contro il Monza.
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