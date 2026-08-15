Inter-Betis 1-0: l'esordio da sogno di Stones e il ritorno di Lautaro Martinez, marcatori e tabellino dell'amichevole

Poco prima di scendere in campo contro il Betis, l'Inter ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Djed Spence dal Tottenham. Intanto, nell'undici titolare ci è finito di nuovo Andy Diouf. Sempre da esterno di centrocampo.

Stavolta il francese non è andato a segno, come aveva fatto contro Aasen, Karlsruhe e Juventus. E non ha neppure sfornato assist. Ma nel primo tempo è stato probabilmente il migliore dell'Inter: brillante, volitivo, desideroso di dimostrare di non essere solo un'alternativa a Spence. Ci è riuscito, alla fine.

Bene anche Nicolò Barella, uno che qualcosina deve dimostrare: ha fatto parte della cavalcata vincente dell'Inter verso lo Scudetto, ma la sua stagione non è stata paragonabile a certe disputate in precedenza. Anche se, ovviamente, il trionfo nerazzurro ha fatto passare tutto questo in secondo piano.

Barella sta disputando un buon precampionato e si è ben comportato anche contro il Betis, almeno fino a quando Chivu lo ha lasciato in campo. Buoni segnali in vista dell'esordio col Monza.