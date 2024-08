Prima sconfitta per l'Inter nel precampionato: l'Al-Ittihad vince 2-0, a Monza decide Diaby

Una doppietta di Diaby condanna l’Inter alla prima sconfitta in questo precampionato: qualche campanello d’allarme per Inzaghi.

All’U-Power Stadium di Monza non è sicuramente andata in scena la versione migliore dell’Inter di Simone Inzaghi.

La formazione nerazzurra viene battuta per 2-0 dall’Al-Ittihad dell’ex Laurent Blanc: per Barella e compagni si tratta del primo ko in questo precampionato a dieci giorni dall’inizio ufficiale della nuova Serie A.

Nonostante tutte le attenuanti del caso, a iniziare dalla condizione fisica che ovviamente non può essere al meglio in questa fase della stagione, suona un piccolo campanello dall’allarme per Simone Inzaghi che deve correggere alcune cose.

A iniziare dalla difesa, apparsa distratta in occasione di entrambi i goal, messi a segno da Diaby al 25’ del primo tempo e al primo minuto della ripresa. Una rete favorita a inizio azione da un errore di Alessandro Bastoni.

Non brilla nemmeno l’attacco, dove l’occasione migliore capita sui piedi di Correa, argentino ai margini del progetto di Inzaghi: la sua conclusione, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, viene salvata sulla linea da un difensore avversario. Ma a non entusiasmare è tutta l’Inter che per l’intero corso del match non riesce mai a cambiare passo: ritmi troppo bassi e nerazzurri che non danno mai l’idea di potersi rendere davvero pericolosi.

Da segnalare qualche momento di tensione nella ripresa dopo la gomitata in un contrasto di Moussa Diaby al giovane nerazzurro Alessandro Fontanarosa: animi che si accendono in campo, con Blanc che entra nel terreno di gioco per portare fuori il suo calciatore che, uscendo tra i fischi del pubblico, mostra con le dita il numero due, ricordando la doppietta da lui messa a segno nel match.