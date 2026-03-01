Insigne titolare e subito in goal: il ritorno dal 1' con il Pescara è da ricordare, oltre 5.000 giorni dopo

Prima gara da titolare, primo goal. Dopo gli ingressi nei minuti finali delle partite contro Catanzaro e Venezia, Lorenzo Insigne è partito titolare per il match contro il Palermo che ha aperto marzo, riuscendo a trovare la rete che ha pareggiato quella di Pohjanpalo.

Schierato alle spalle di Russo e Di Nardo, Insigne ha siglato un goal che i tifosi del Pescara attendevano sin dal suo sorprendente ritorno, quasi quattordici anni dopo la promozione nella massima serie in un team abruzzese che poteva contare su Ciro Immobile e Marco Verratti come maggiori interpreti.

L'ultimo goal di Insigne con la casacca del Pescara era arrivato il 12 maggio 2012, quando l'attaccante, divenuto celeberrimo in seguito con la maglia del Napoli, segnò in nel match contro Torino: 5.041 giorni dopo, una nuova rete.