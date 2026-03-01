Goal.com
Insigne Pescara PalermoDazn
Francesco Schirru

Insigne titolare e subito in goal: il ritorno dal 1' con il Pescara è da ricordare, oltre 5.000 giorni dopo

Dopo aver giocato qualche minuto contro Catanzaro e Venezia, Lorenzo Insigne ha trovato la rete contro il Palermo nella sua prima gara da titolare.

Prima gara da titolare, primo goal. Dopo gli ingressi nei minuti finali delle partite contro Catanzaro e Venezia, Lorenzo Insigne è partito titolare per il match contro il Palermo che ha aperto marzo, riuscendo a trovare la rete che ha pareggiato quella di Pohjanpalo.

Schierato alle spalle di Russo e Di Nardo, Insigne ha siglato un goal che i tifosi del Pescara attendevano sin dal suo sorprendente ritorno, quasi quattordici anni dopo la promozione nella massima serie in un team abruzzese che poteva contare su Ciro Immobile e Marco Verratti come maggiori interpreti.

L'ultimo goal di Insigne con la casacca del Pescara era arrivato il 12 maggio 2012, quando l'attaccante, divenuto celeberrimo in seguito con la maglia del Napoli, segnò in nel match contro Torino: 5.041 giorni dopo, una nuova rete.

  • IL GOAL DI INSIGNE

    Sotto di 1-0, al 55' il Pescara festeggia il ritorno di Insigne con il goal del pareggio.

    Dopo un rinvio sbagliato di Joronen, Di Nardo ha recuperato palla per poi servire Insigne, il quale si è presentato di fronte al portiere del Palermo per poi superarlo di giustezza.

    Insigne era stato il migliore del Pescara già nel primo tempo, ad esempio al 33', quando dopo il tunnel a Peda ha provato un pallonetto terminato però alto sulla traversa.

  • FUORI NELLA RIPRESA

    Inutile dire che al momento dell'uscita dal campo, al minuto 69, lo stadio del Pescara si è unito in un lungo applauso per il proprio idolo del passato e anche del presente.

    Per l'ultima parte di gara mister Gorgone ha inserito Meazzi, con la consapevolezza di avere in squadra una stella che può ancora dire la sua: Insigne, a 34 anni, pu ò ancora essere protagonista.

0