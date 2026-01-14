Input di Gasperini, mercato e Coppa Italia sfumata: la stagione della Roma è ad un bivio

Sms tutti rivolti alla finestra di gennaio con sguardo in prospettiva, perché Gasperini cerca certezze ma nel frattempo tira fuori il massimo dal materiale attualmente a disposizione. La rosa, però, va oggettivamente implementata e migliorata in alcune caselle.

Inutile ribadire come il reparto maggiormente bisognoso di ritocchi sia l'attacco, che - anche alla luce dei nuovi infortuni di Dovbyk e Ferguson - contro il Toro ha visto Bailey agire falso 9 e nella ripresa subentrare un gioiello dal sicuro avvenire. Ma a prescindere, parliamo di un 2009.

Robinio Vaz è sbarcato nella Capitale per visite e firma, Malen sembra vicino, parallelamente sono saltate le piste Raspadori e Zirkzee. Massara è al lavoro, ma la Lupa è giunta ad un bivio: diventare definitivamente grande o progredire step by step? Il quesito avvolge anche chi la allena.