Input di Gasperini, mercato e Coppa Italia sfumata: la stagione della Roma è ad un bivio

Il Torino sottrae alla Roma un obiettivo stagionale.
L'uscita dei giallorossi dalla Coppa Italia fa sfumare la possibilità di puntare dritti ad un trofeo, con Gian Piero Gasperini che al termine del match conclusosi 2-3 al 90' non ha perso occasione per lanciare ulteriori segnali riguardanti progetto e mercato.
Ecco perché gennaio, per la Lupa, rappresenta un vero e proprio spartiacque: se da un lato in campionato Dybala e soci stanno compiendo gli straordinari, è anche vero che le esigenze del tecnico obbligano a dover tenere alta l'asticella delle ambizioni.