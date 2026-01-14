Pubblicità
Claudio D'Amato

Input di Gasperini, mercato e Coppa Italia sfumata: la stagione della Roma è ad un bivio

L'uscita dalla Coppa Italia toglie un obiettivo stagionale alla Roma, il resto lo fanno i messaggi lanciati da Gasperini su progetto e mercato: gennaio spartiacque per i giallorossi.

Il Torino sottrae alla Roma un obiettivo stagionale.

L'uscita dei giallorossi dalla Coppa Italia fa sfumare la possibilità di puntare dritti ad un trofeo, con Gian Piero Gasperini che al termine del match conclusosi 2-3 al 90' non ha perso occasione per lanciare ulteriori segnali riguardanti progetto e mercato.

Ecco perché gennaio, per la Lupa, rappresenta un vero e proprio spartiacque: se da un lato in campionato Dybala e soci stanno compiendo gli straordinari, è anche vero che le esigenze del tecnico obbligano a dover tenere alta l'asticella delle ambizioni.

  • COPPA ITALIA SFUMATA

    All'Olimpico i granata hanno effettuato il secondo blitz del 2025/2026, facendo il paio con quello firmato Simeone in avvio di Serie A. La Roma ha lottato, ha provato a prendersi i quarti, ma alla fine - tra episodi e un approccio difensivo non proprio impeccabile - ha ceduto il passo, salutando il torneo.

  • I MESSAGGI DEL GASP

    Gasp al triplice fischio ha parlato come di consueto senza filtri, lasciando trapelare il desiderio di volersi veder garantito un progetto competitivo:

    "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera, non è un problema", il pensiero espresso dal tecnico a Mediaset nel commentare l'exploit del 16enne Antonio Arena.

    "È chiaro che in alcune situazioni siamo un po' carenti, in altre siamo forti. Dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi subito o continuare a far crescere i giovani, ma entrambe le strade vanno bene".

  • TRA CAMPO E MERCATO

    Sms tutti rivolti alla finestra di gennaio con sguardo in prospettiva, perché Gasperini cerca certezze ma nel frattempo tira fuori il massimo dal materiale attualmente a disposizione. La rosa, però, va oggettivamente implementata e migliorata in alcune caselle.

    Inutile ribadire come il reparto maggiormente bisognoso di ritocchi sia l'attacco, che - anche alla luce dei nuovi infortuni di Dovbyk e Ferguson - contro il Toro ha visto Bailey agire falso 9 e nella ripresa subentrare un gioiello dal sicuro avvenire. Ma a prescindere, parliamo di un 2009.

    Robinio Vaz è sbarcato nella Capitale per visite e firma, Malen sembra vicino, parallelamente sono saltate le piste Raspadori e Zirkzee. Massara è al lavoro, ma la Lupa è giunta ad un bivio: diventare definitivamente grande o progredire step by step? Il quesito avvolge anche chi la allena.

