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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo 2-1, pagelle e tabellino: l'uragano Kane allontana i fantasmi, il lampo di Cipenga non basta, Bellingham sfortunato

Coppa del Mondo
Inghilterra vs RD Congo
Inghilterra
RD Congo

La Repubblica Democratica del Congo sogna dopo il vantaggio lampo di Cipenga, ma nella ripresa si scatena l'uragano Kane: doppietta e Inghilterra qualificata agli ottavi.

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Dopo la grande paura passa l'Inghilterra che batte 2-1 la Repubblica Democratica del Congo in rimonta e accede agli ottavi, dove affronterà il Messico. Il grande protagonista è Harry Kane che segna una doppietta nel giro di dieci minuti.

Ti aspetti l'Inghilterra invece a comandare il gioco in avvio è la Repubblica Democratica del Congo che passa subito in vantaggio con Cipenga, abile a sfruttare una dormita della difesa avversaria e bucare un non impeccabile Pickford sul primo palo.

A quel punto la squadra di Tuchel si sveglia. Il più pericoloso è sempre Bellingham che però sbatte due volte su un miracoloso Mpasi-Nzau. Kane si vede soprattutto quando reclama un rigore dopo un'uscita bassa del portiere ma l'arbitro giudica regolare l'intervento e non viene corretto dal VAR. Gli africani colpiscono anche un palo con Wissa che spreca una grande occasione da due passi.

Nella ripresa l'Inghilterra fatica a creare chiare occasioni da goal ma gli ingressi di Eze e Gordono danno la scossa. Proprio il secondo è l'autore dell'assist per il goal del pareggio firmato dal solito Kane che stavolta beffa Mpasi, fin lì praticamente perfetto. Poi lo stesso Kane completa la rimonta con un destro potente sotto la traversa. Tuchel va agli ottavi col brivido, solo applausi per la Repubblica Democratica del Congo.

  • PAGELLE INGHILTERRA-REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

    Pickford (5) ha gravi colpe sul goal, Spence (5.5) si perde Cipenga, Bellingham (7) sbatte su Mpasi, Gordon (7) entra e fa due assist, la decide il solito Kane (8).


    Mpasi-Nzau (7.5) è il migliore dei suoi, Wan-Bissaka (6.5) bene in entrambe le fasi, Cipenga (7) sempre acceso, Wissa (5.5) sbaglia una grande occasione.


    INGHILTERRA (4-3-3): Pickford 5; Spence 5.5 (70' Eze 6.5), Konsa 5.5, Guehi 6, O'Reilly 5.5; Rice 6 (91' Stones sv), Anderson 6, Bellingham 7; Rashford 5.5 (61' Gordon 7), Madueke 6 (61' Saka 6), Kane 8. CT: Tuchel

    RD CONGO (4-4-2): Mpasi-Nzau 7.5; Mbemba 5.5, Tuanzebe 5.5, Masuaku 6; Wan-Bissaka 6.5, Moutoussamy 6 (89' Mayele sv), Mukau 6 (76' Kayembe 6), Mbuku 5.5 (64' Elia 5.5), Sadiki 6.5; Cipenga 7 (76' Bongonda 6), Wissa 5.5. CT: Desabre.

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  • TABELLINO INGHILTERRA-REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

    INGHILTERRA-REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 2-1

    Marcatori: 7' Cipenga, 75' Kane, 86' Kane

    INGHILTERRA (4-3-3): Pickford 5; Spence 5.5 (70' Eze 6.5), Konsa 5.5, Guehi 6, O'Reilly 5.5; Rice 6 (91' Stones sv), Anderson 6, Bellingham 7; Rashford 5.5 (61' Gordon 7), Madueke 6 (61' Saka 6), Kane 8. CT: Tuchel

    RD CONGO (4-4-2): Mpasi-Nzau 7.5; Mbemba 5.5, Tuanzebe 5.5, Masuaku 6; Wan-Bissaka 6.5, Moutoussamy 6 (89' Mayele sv), Mukau 6 (76' Kayembe 6), Mbuku 5.5 (64' Elia 5.5), Sadiki 6.5; Cipenga 7 (76' Bongonda 6), Wissa 5.5. CT: Desabre.

    Arbitro: Makhadmeh (Giordania)

    Ammoniti: Bellingham, Sadiki

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