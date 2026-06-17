Inghilterra-Croazia 4-2, pagelle e tabellino: Kane parte con una doppietta, Bellingham torna a brillare, Sucic e Baturina pimpanti, Modric irriconoscibile

Il primo banco di prova è ampiamente superato per l'Inghilterra di Tuchel, che batte 4-2 la Croazia, opzionando il primo posto nel Gruppo L con una prova che certifica lo status dei Tre Leoni, tra le principali candidate alla vittoria dei Mondiali.
A Dallas brillano le stelle inglesi: doppietta per l'inarrestabile Kane, un goal pesantissimo del ritrovato Bellingham, il sigillo finale di Rashford, che può essere un fattore dalla panchina (anche se la sfida alla titolarità di Gordon è apertissima).
Primo tempo scoppiettante, con l'Inghilterra che ha subito la chance per rompere il ghiaccio: è il 9', Modric è troppo compassato nel tentativo di rinviare un pallone in area di rigore e si fa bruciare da Madueke, costringendo l'arbitro Turpin ad assegnare calcio di rigore. Dal dischetto Kane si fa ipnotizzare da Livakovic, partito però in anticipo: sulla ripetizione il bomber del Bayern non sbaglia e porta avanti la nazionale di Tuchel. Alla mezzora però la Croazia rimette tutto in equilibrio: gran combinazione Sucic-Baturina, con il trequartista del Como che da fuori area sorprende Pickford indirizzando il pallone sul palo più lontano.
Al 42' ci pensa ancora Kane: calcio d'angolo di Rice e colpo di testa del capitano inglese, lasciato troppo solo dalla difesa croata. Ma in pieno recupero la Croazia trova il 2-2: sponda preziosissima di Perisic e conclusione al volo di Musa.
Al rientro dagli spogliatoi sale subito in cattedra un altro degli uomini più attesi, Jude Bellingham, che scappa via alla difesa croata (male Vuskovic nell'occasione) e incrocia col destro siglando la rete del 3-2.
Inghilterra che alza un po' il piede dall'acceleratore e corre qualche rischio contro una Croazia che non demorde e cerca nuove soluzioni dalla panchina. Ma è uno dei super-sub di Tuchel a chiudere la partita all'85': Saka in contropiede serve Rashford, che sterza sul destro mandando fuori equilibrio Stanisic prima di infilare Livakovic.