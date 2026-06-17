Inghilterra-Croazia 4-2, pagelle e tabellino: Kane parte con una doppietta, Bellingham torna a brillare, Sucic e Baturina pimpanti, Modric irriconoscibile

Cambia la maglia, cambia la competizione, non cambia il rendimento: Harry Kane (7,5) non conosce altra lingua che quella del goal e la doppietta di stasera è la migliore risposta possibile ai vari Messi, Mbappé e Haaland.

La notizia migliore per Tuchel però è la ritrovata verve di un Jude Bellingham (7) la cui titolarità sembrava addirittura in discussione prima della sfida contro la Croazia: la stella del Real Madrid ha dimostrato di voler tornare ad essere protagonista dopo una stagione non esaltante. Convincente la prova della coppia Rice (7)-Anderson (7), meno quella di Konsa (5,5), il più in affanno della retroguardia inglese.

Sicuramente non è stata la serata che si augurava di vivere Luka Modric (5): pesa come un macigno l'errore che ha portato al calcio di rigore che ha sbloccato la partita, ma al di là di quell'episodio è apparso spesso in difficoltà nel reggere i ritmi imposti dal centrocampo inglese.

Decisamente meglio i più giovani Sucic (6,5) e Baturina (6,5), che con il loro movimento tra le linee hanno creato non pochi grattacapi alla squadra di Tuchel, combinando anche in occasione della rete del comasco. Da sottolineare anche l'intelligentissima giocata con cui Perisic (6,5) ha messo Musa nelle condizioni di firmare il 2-2. Il migliore tra i croati? Livakovic (7), che con una serie di parate ha evitato un passivo più pesante.



