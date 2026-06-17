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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gambino

Inghilterra-Croazia 4-2, pagelle e tabellino: Kane parte con una doppietta, Bellingham torna a brillare, Sucic e Baturina pimpanti, Modric irriconoscibile

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Croazia
Inghilterra
Croazia

L'Inghilterra parte col piede giusto, trascinata dal solito Kane (doppietta): decisivo il goal di Bellingham ad inizio ripresa, chiude la sfida Rashford nel finale. Per i croati a segno Baturina e Musa.

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Il primo banco di prova è ampiamente superato per l'Inghilterra di Tuchel, che batte 4-2 la Croazia, opzionando il primo posto nel Gruppo L con una prova che certifica lo status dei Tre Leoni, tra le principali candidate alla vittoria dei Mondiali.

A Dallas brillano le stelle inglesi: doppietta per l'inarrestabile Kane, un goal pesantissimo del ritrovato Bellingham, il sigillo finale di Rashford, che può essere un fattore dalla panchina (anche se la sfida alla titolarità di Gordon è apertissima).

Primo tempo scoppiettante, con l'Inghilterra che ha subito la chance per rompere il ghiaccio: è il 9', Modric è troppo compassato nel tentativo di rinviare un pallone in area di rigore e si fa bruciare da Madueke, costringendo l'arbitro Turpin ad assegnare calcio di rigore. Dal dischetto Kane si fa ipnotizzare da Livakovic, partito però in anticipo: sulla ripetizione il bomber del Bayern non sbaglia e porta avanti la nazionale di Tuchel. Alla mezzora però la Croazia rimette tutto in equilibrio: gran combinazione Sucic-Baturina, con il trequartista del Como che da fuori area sorprende Pickford indirizzando il pallone sul palo più lontano.

Al 42' ci pensa ancora Kane: calcio d'angolo di Rice e colpo di testa del capitano inglese, lasciato troppo solo dalla difesa croata. Ma in pieno recupero la Croazia trova il 2-2: sponda preziosissima di Perisic e conclusione al volo di Musa.

Al rientro dagli spogliatoi sale subito in cattedra un altro degli uomini più attesi, Jude Bellingham, che scappa via alla difesa croata (male Vuskovic nell'occasione) e incrocia col destro siglando la rete del 3-2.

Inghilterra che alza un po' il piede dall'acceleratore e corre qualche rischio contro una Croazia che non demorde e cerca nuove soluzioni dalla panchina. Ma è uno dei super-sub di Tuchel a chiudere la partita all'85': Saka in contropiede serve Rashford, che sterza sul destro mandando fuori equilibrio Stanisic prima di infilare Livakovic.

  • PAGELLE INGHILTERRA-CROAZIA

    Cambia la maglia, cambia la competizione, non cambia il rendimento: Harry Kane (7,5) non conosce altra lingua che quella del goal e la doppietta di stasera è la migliore risposta possibile ai vari Messi, Mbappé e Haaland.

    La notizia migliore per Tuchel però è la ritrovata verve di un Jude Bellingham (7) la cui titolarità sembrava addirittura in discussione prima della sfida contro la Croazia: la stella del Real Madrid ha dimostrato di voler tornare ad essere protagonista dopo una stagione non esaltante. Convincente la prova della coppia Rice (7)-Anderson (7), meno quella di Konsa (5,5), il più in affanno della retroguardia inglese.

    Sicuramente non è stata la serata che si augurava di vivere Luka Modric (5): pesa come un macigno l'errore che ha portato al calcio di rigore che ha sbloccato la partita, ma al di là di quell'episodio è apparso spesso in difficoltà nel reggere i ritmi imposti dal centrocampo inglese.

    Decisamente meglio i più giovani Sucic (6,5) e Baturina (6,5), che con il loro movimento tra le linee hanno creato non pochi grattacapi alla squadra di Tuchel, combinando anche in occasione della rete del comasco. Da sottolineare anche l'intelligentissima giocata con cui Perisic (6,5) ha messo Musa nelle condizioni di firmare il 2-2. Il migliore tra i croati? Livakovic (7), che con una serie di parate ha evitato un passivo più pesante.


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  • TABELLINO INGHILTERRA-CROAZIA

    INGHILTERRA-CROAZIA 4-2

    Marcatori: 12' rig. Kane, 36' Baturina, 42' Kane, 45+5' Musa, 47' Bellingham, 85' Rashford

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6; James 6, Stones 6 (87' Guehi sv), Konsa 5,5, O'Reilly 6; Anderson 7, Rice 7 (72' Rogers 6); Madueke 6,5 (72' Saka 6,5), Bellingham 7 (80' Spence sv), Gordon 5,5 (72' Rashford 7); Kane 7,5. Ct: Tuchel

    CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic 7; Sutalo 5, Vuskovic 5 (66' Marko Pasalic 6), Gvardiol 5,5; Stanisic 5, Sucic 6,5, Modric 5 (58' Kovacic 6), Perisic 6,5; Baturina 6,5 (79' Vlasic sv), Mario Pasalic 6,5 (79' Kramaric sv); Musa 6,5 (66' Matanovic 6). Ct: Dalic

    Arbitro: Turpin

    Ammoniti: nessuno

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