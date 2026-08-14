Infortunio per Leao, niente Manchester United-Milan: quando torna, i tempi di recupero e la situazione verso il Torino

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, un risentimento muscolare ha interrotto il precampionato di Leao, che fino a questo momento è sceso in campo per mezz'ora circa nel derby contro l'Inter e per un tempo contro il Chelsea.

Ennesimo stop di natura muscolare, dunque, per un giocatore che diverse volte è stato costretto a fermarsi nel corso della passata stagione, decisamente sofferta dal punto di vista individuale.