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Leao MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Leao, niente Manchester United-Milan: quando torna, i tempi di recupero e la situazione verso il Torino

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R. Leao

Rafael Leao si è fermato a ridosso dell'ultima amichevole del Milan, in programma sabato contro il Manchester United: le sue condizioni. Recupererà per la prima di campionato?

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Rafael Leao si è fermato. Proprio nei giorni in cui continuano a impazzare le voci sul suo futuro, tra il Galatasaray più lontano e la permanenza al Milan un po' più vicina.

Un infortunio ha costretto l'attaccante portoghese a fermarsi, più o meno nello stesso periodo in cui un anno fa Rafa era dovuto uscire dopo uno spezzone della gara di Coppa Italia contro il Bari.

Ma che cos'ha Leao? Tutto sul guaio fisico rimediato dall'ex giocatore di Sporting e Lille, i tempi di recupero e la situazione verso la prima di campionato in casa del Torino.


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  • L'INFORTUNIO DI LEAO

    Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, un risentimento muscolare ha interrotto il precampionato di Leao, che fino a questo momento è sceso in campo per mezz'ora circa nel derby contro l'Inter e per un tempo contro il Chelsea.

    Ennesimo stop di natura muscolare, dunque, per un giocatore che diverse volte è stato costretto a fermarsi nel corso della passata stagione, decisamente sofferta dal punto di vista individuale.

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  • NIENTE MANCHESTER UNITED

    Leao salterà dunque la prossima amichevole del Milan, l'ultima del precampionato della formazione di Ruben Amorim: gara che i rossoneri disputeranno contro il Manchester United.

    Il match andrà in scena alla Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia, e prenderà il via alle ore 16.45 di sabato 15 agosto.

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  • LEAO GIOCA TORINO-MILAN?

    In attesa di capire se tra poco più di una settimana Leao sarà ancora un giocatore del Milan, l'attenzione è però rivolta principalmente a un'altra partita: l'esordio in campionato in casa del Torino.

    Il match dell'Olimpico Grande Torino è in programma domenica 23 agosto e, allo stato attuale delle cose, Leao deve giocoforza essere considerato in dubbio e non certo di poter scendere in campo.

    Solo i prossimi giorni daranno risposte più chiare in questo senso, con tanto di esami più approfonditi sul guaio muscolare appena riportato.

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  • E INTANTO IL MERCATO...

    Nel mentre, il mercato continua a chiamare Leao. Anche se, come detto, l'opzione Galatasaray pare essersi raffreddata. Specialmente dopo che i turchi hanno virato su Gabriel Martinelli, brasiliano dell'Arsenal.

    Le condizioni fisiche precarie del portoghese rischiano di rappresentare un problema in questo senso: chi avrebbe la forza e la voglia di portarlo via dal Milan se l'infortunio muscolare dovesse rivelarsi particolarmente serio?

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