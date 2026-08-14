Infortunio per Leao, niente Manchester United-Milan: quando torna, i tempi di recupero e la situazione verso il Torino

Rafael Leao si è fermato. Proprio nei giorni in cui continuano a impazzare le voci sul suo futuro, tra il Galatasaray più lontano e la permanenza al Milan un po' più vicina.
Un infortunio ha costretto l'attaccante portoghese a fermarsi, più o meno nello stesso periodo in cui un anno fa Rafa era dovuto uscire dopo uno spezzone della gara di Coppa Italia contro il Bari.
Ma che cos'ha Leao? Tutto sul guaio fisico rimediato dall'ex giocatore di Sporting e Lille, i tempi di recupero e la situazione verso la prima di campionato in casa del Torino.
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