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Zaccagni LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Zaccagni durante Lazio-Milan, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Mattia Zaccagni si è fatto male durante il posticipo tra Lazio e Milan: ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra.

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La gioia per la vittoria e l'ebbrezza per averla ottenuta contro un avversario di spicco contro il Milan, peraltro in un Olimpico pieno, scendono leggermente in secondo piano alla Lazio. Il motivo? Si è fatto male Mattia Zaccagni.

L'esterno biancoceleste ha riportato un infortunio muscolare durante il posticipo di domenica scorsa, vinto per 1-0 grazie a una rete di Isaksen nel primo tempo. A comunicarlo, dopo gli esami di rito, è stato il suo club.

Il problema è che l'infortunio in questione è piuttosto serio. E dunque terrà Zaccagni lontano dai campi di gioco per le prossime settimane, impedendogli di mettersi a disposizione di Sarri.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Questo è il comunicato emesso dalla Lazio attraverso il proprio sito ufficiale:

    "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue - si legge - Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero".

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    Zaccagni rimarrà ai box per un mese circa: salterà dunque tutto il resto delle partite di marzo. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire attorno alla metà di aprile, in tempo dunque per disputare l'ultima parte della stagione laziale.

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  • QUANDO TORNA ZACCAGNI

    La speranza della Lazio è soprattutto quella di riaverlo in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La gara decisiva per l'approdo in finale, dopo il 2-2 dell'Olimpico, si giocherà a Bergamo o il 21 o 22 aprile.

    Nel caso l'ex veronese non riesca a rimettersi in tempo a disposizione di Sarri, il ritorno sarebbe posticipato al weekend successivo (26 aprile) contro l'Udinese oppure all'inizio di maggio contro la Cremonese.

    Zaccagni non potrà dunque essere convocato da Gattuso per i playoff Mondiali che l'Italia disputerà a fine marzo, non potendo dare una mano alla Nazionale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord e nell'eventuale finale contro Galles o Bosnia.

  • QUANTE PARTITE SALTA ZACCAGNI

    -Bologna-Lazio (Serie A), 22 marzo

    -Lazio-Parma (Serie A), 4 aprile

    -Fiorentina-Lazio (Serie A), 12 aprile

    -Napoli-Lazio (Serie A), 19 aprile


    IN DUBBIO PER...

    -Atalanta-Lazio (Coppa Italia), 22 aprile

    -Udinese-Lazio (Serie A), 26 aprile

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