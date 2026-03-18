Infortunio per Zaccagni durante Lazio-Milan, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Mattia Zaccagni si è fatto male durante il posticipo tra Lazio e Milan: ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra.

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