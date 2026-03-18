Infortunio per Zaccagni durante Lazio-Milan, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

La gioia per la vittoria e l'ebbrezza per averla ottenuta contro un avversario di spicco contro il Milan, peraltro in un Olimpico pieno, scendono leggermente in secondo piano alla Lazio. Il motivo? Si è fatto male Mattia Zaccagni.
L'esterno biancoceleste ha riportato un infortunio muscolare durante il posticipo di domenica scorsa, vinto per 1-0 grazie a una rete di Isaksen nel primo tempo. A comunicarlo, dopo gli esami di rito, è stato il suo club.
Il problema è che l'infortunio in questione è piuttosto serio. E dunque terrà Zaccagni lontano dai campi di gioco per le prossime settimane, impedendogli di mettersi a disposizione di Sarri.