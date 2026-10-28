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Lelio Donato

Infortunio Tomori, le condizioni del difensore rossonero: quando torna e quante partite salta

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Il difensore inglese si è fermato per infortunio durante Milan-Bologna: le ultime sulle condizioni di Tomori, quando torna in campo e quali partite salta.

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Ancora pessime notizie per Ruben Amorim durante Milan-Bologna.

Nel finale del primo tempo si è fermato per infortunio anche Fikayo Tomori, difensore inglese che giocava al posto dell'altro infortunato Gila.

Ma quali sono le sue condizioni? Tomori recupera per il derby di sabato? E chi giocherebbe al suo posto?

  • L'INFORTUNIO DI TOMORI

    Cosa si è fatto Tomori?

    Il giocatore inglese, schierato titolare come terzino destro della difesa a quattro, si è fatto male negli ultimi minuti del primo tempo di Milan-Bologna.

    Tomori ha cercato di restare in campo ma all'intervallo è stato costretto ad uscire per infortunio.

  • LE CONDIZIONI DI TOMORI

    Tomori ha accusato un problema muscolare. Il difensore si è infatti seduto sul terreno di gioco durante Milan-Bologna toccandosi il flessore.

    Le sue condizioni andranno valutate con gli esami strumentali. E solo dopo sarà possibile stilare una diagnosi precisa con relativi tempi di recupero.

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  • QUANDO TORNA TOMORI

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza quanto tempo dovrà restare fuori Tomori.

    Di certo la sua presenza nel derby di sabato 31 ottobre contro l'Inter è da considerarsi in fortissimo dubbio.

    La speranza di Amorim è che il difensore si sia fermato in tempo.

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  • CHI GIOCA IN DIFESA

    Nel caso in cui Tomori non dovesse farcela per il derby la lista degli indisponibili rossoneri si allungherebbe ulteriormente.

    Amorim però dovrebbe recuperare Mario Gila, che ha saltato Udinese e Bologna a causa di un sovraccarico alla caviglia. Dovrebbe dunque essere lui a giocare come terzino destro.

    Se invece anche lo spagnolo non dovesse recuperare di fatto l'allenatore rossonero non avrebbe soluzioni di ruolo e potrebbe essere costretto a spostare Musah oppure a schierare Filippo Terracciano.

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