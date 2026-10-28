Infortunio Tomori, le condizioni del difensore rossonero: quando torna e quante partite salta

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Ancora pessime notizie per Ruben Amorim durante Milan-Bologna.
Nel finale del primo tempo si è fermato per infortunio anche Fikayo Tomori, difensore inglese che giocava al posto dell'altro infortunato Gila.
Ma quali sono le sue condizioni? Tomori recupera per il derby di sabato? E chi giocherebbe al suo posto?