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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Stones, le ultime sul difensore dell'Inter: quando torna e quante partite salta, le sue condizioni

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Inter vs Udinese
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Il difensore inglese, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, si è fermato nel secondo tempo contro l'Udinese dopo uno scatto: le ultime sulle condizioni di Stones.

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John Stones si è fermato subito al debutto da titolare con l'Inter.

Schierato per la prima volta da Chivu al centro della difesa nerazzurra, l'inglese ha chiesto il cambio durante il secondo tempo.

Ma quali sono le condizioni di Stones? Quando torna il difensore dell'Inter e quante partite salta?

  • L'INFORTUNIO DI STONES

    Nel tentativo di fronteggiare Davis in velocità, Stones ha accusato un problema muscolare nel secondo tempo di Inter-Udinese.

    Il difensore inglese ha immediatamente chiesto ai compagni di buttare fuori il pallone per ricevere i soccorsi.

    Dopo essersi seduto sul terreno di gioco, Stones ha poi lasciato il campo sulle sue gambe.

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  • LE CONDIZIONI DI STONES

    L'entità del problema muscolare accusato da Stones andrà valutata nelle prossime ore.

    Il difensore, come detto, è uscito dal campo sulle sue gambe ma una volta in panchina è apparso sconsolato coprendosi più volte il viso.

    Secondo quanto riportato da 'DAZN' il fastidio sarebbe tra il gluteo e l'adduttore.

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  • QUANDO TORNA STONES

    Al momento sembra difficile immaginare che Stones possa essere disponibile per il big-match contro la Roma.

    La speranza di Chivu è che il problema accusato dal centrale inglese non sia troppo serio e gli permetta di tornare in campo subito dopo la sosta delle nazionali.

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