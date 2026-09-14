Infortunio Stones, le ultime sul difensore dell'Inter: quando torna e quante partite salta, le sue condizioni

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John Stones si è fermato subito al debutto da titolare con l'Inter.
Schierato per la prima volta da Chivu al centro della difesa nerazzurra, l'inglese ha chiesto il cambio durante il secondo tempo.
Ma quali sono le condizioni di Stones? Quando torna il difensore dell'Inter e quante partite salta?