Brutte notizie per la formazione viola: l'esterno si fa male in semifinale e la Fiorentina lo perde per il resto della stagione.

Già dal campo le sensaizoni circa le condizioni di Riccardo Sottil non erano delle migliori: l'attaccante della Fiorentina è uscito assai dolorante nel corso della semifinale d'andata di Conference League contro il Club Brugge. Poco dopo la fine del match, Vincenzo Italiano, suo allenatore ha praticamente annunciato che la stagione dell'esterno è praticamente finita. Ma cos'ha Sottil? Qual è il suo infortunio? L'articolo prosegue qui sotto