Solomon FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Solomon: quando torna e quante partite salta l’esterno offensivo della Fiorentina

Manor Solomon si è infortunato nel corso della sfida di Conference League con lo Jagiellonia: le condizioni dell’esterno della Fiorentina.

Approdato alla Fiorentina nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, Manor Solomon ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei giocatori più importanti della rosa gigliata.

Il suo contributo è stato evidente sia dal punto di vista delle prestazioni che sotto il profilo dei goal (2 segnati in 477’ di campionato) ed è per questo motivo che in casa viola c’è una certa apprensione per le sue condizioni.

Paolo Vanoli rischia di dover rinunciare, nel momento clou della stagione e in piena corsa salvezza, ad un elemento che, per qualità e duttilità, ha aiutato la Fiorentina a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione terrificante.

  • L’INFORTUNIO DI SOLOMON

    Solomon si è infortunato nel corso della partita con lo Jagiellonia valida per il ritorno dei playoff di Conference League.

    Paolo Vanoli in un primo momento aveva pensato di risparmiarlo, ma poi ha dovuto gettarlo nella mischia poco dopo l’ora di gioco, quando la compagine polacca si era portata sullo 0-3 che le aveva consentito di annullare lo svantaggio patito nella gara di andata.

    Solomon è stato poi costretto al cambio al 100’, ovvero nel primo dei due tempi supplementari. L’esterno offensivo viola, parso visibilmente dolorante, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare.

  • LE CONDIZIONI DI SOLOMON

    Saranno solo gli esami ai quali verrà sottoposto a stabilire qual è l’esatta entità del problema, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere Fiorentino’, il timore è quello che possa trattarsi di un infortunio non banale.

    Il rischio principale è quello di uno stiramento, ma come detto si attendono gli esami per avere un’idea esatta della lesione riportata.

  • I POSSIBILI TEMPI DI RECUPERO

    Solo dopo gli esami clinici del caso sarà possibile stabilire quali saranno i tempi necessari per rivedere Solomon in campo, ma nel caso in cui dovesse esserci una lesione, lo stop non sarebbe breve.

    L’esterno viola salterà certamente la prossima sfida di campionato con l’Udinese, ma il rischio è quello che non possa essere a disposizione nemmeno per le successive gare contro Parma e Cremonese in campionato, oltre che quelle con il Rakow in Conference League.

    Un problema potenzialmente non da poco per una Fiorentina che nelle prossime sfide si giocherà tanto in ottica salvezza.

  • CHI SOSTITUISCE SOLOMON

    Da quando è approdato alla Fiorentina, Solomon è stato utilizzato sia in alto a destra che in alto a sinistra, proponendo proprio in quest’ultima posizione le sue prestazioni migliori.

    In sua assenza, con ogni probabilità sarà Gudmundsson ad agire in quella porzione di campo, visto che si è da poco messo alle spalle un problema alla caviglia rimediato ad inizio febbraio contro il Torino che lo aveva costretto a saltare la gara di campionato con il Como e l’andata dei playoff di Conference League sul campo dello Jagiellonia.

