Infortunio Solomon: quando torna e quante partite salta l’esterno offensivo della Fiorentina

Da quando è approdato alla Fiorentina, Solomon è stato utilizzato sia in alto a destra che in alto a sinistra, proponendo proprio in quest’ultima posizione le sue prestazioni migliori.

In sua assenza, con ogni probabilità sarà Gudmundsson ad agire in quella porzione di campo, visto che si è da poco messo alle spalle un problema alla caviglia rimediato ad inizio febbraio contro il Torino che lo aveva costretto a saltare la gara di campionato con il Como e l’andata dei playoff di Conference League sul campo dello Jagiellonia.