Infortunio Solomon: quando torna e quante partite salta l’esterno offensivo della Fiorentina

Approdato alla Fiorentina nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, Manor Solomon ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei giocatori più importanti della rosa gigliata.
Il suo contributo è stato evidente sia dal punto di vista delle prestazioni che sotto il profilo dei goal (2 segnati in 477’ di campionato) ed è per questo motivo che in casa viola c’è una certa apprensione per le sue condizioni.
Paolo Vanoli rischia di dover rinunciare, nel momento clou della stagione e in piena corsa salvezza, ad un elemento che, per qualità e duttilità, ha aiutato la Fiorentina a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione terrificante.