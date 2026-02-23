Goal.com
Live
Oumar Solet UdineseGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio Solet, le condizioni del difensore dell'Udinese: quando torna e quante partite salta

Il difensore bianconero è stato costretto ad alzare bandiera bianca in avvio di partita contro il Bologna: cos'è successo e quali sono le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI SOLET IN BOLOGNA-UDINESE

    L’allarme in casa Udinese scatta al 6’ della gara contro il Bologna, quando Solet si accascia a terra richiamando l’attenzione della panchina.

    Il difensore francese ha accusato un problema muscolare all’altezza dell’adduttore dopo un colpo di tacco a centrocampo.

    L’arbitro è stato costretto a interrompere momentaneamente il gioco per consentire allo staff medico dell’Udinese di prestare le cure necessarie.

  • SOLET PROVA A RESTARE IN CAMPO MA NON CE LA FA: NECESSARIA LA SOSTITUZIONE

    Dopo un breve colloquio con lo staff medico, e con Bertola già pronto a bordo campo per entrare, Solet ha provato a rientrare.

    Dopo meno di due minuti, però, il francese ha alzato nuovamente bandiera bianca e questa volta Runjaic è stato costretto a sostituirlo.

  • QUANTO STA FUORI SOLET? I TEMPI DI RECUPERO

    Solet, che era già in dubbio per la sfida contro il Bologna a causa di un problema all’adduttore rimediato contro il Sassuolo, ha accusato lo stesso fastidio e non è riuscito a proseguire la gara.

    Per stabilire i tempi di recupero sarà necessario attendere gli esami strumentali, ma la sua presenza nella prossima giornata di Serie A contro la Fiorentina - in programma lunedì 2 marzo - resta fortemente in dubbio.

