Infortunio Solet, le condizioni del difensore dell'Udinese: quando torna e quante partite salta

Solet, che era già in dubbio per la sfida contro il Bologna a causa di un problema all’adduttore rimediato contro il Sassuolo, ha accusato lo stesso fastidio e non è riuscito a proseguire la gara.

Per stabilire i tempi di recupero sarà necessario attendere gli esami strumentali, ma la sua presenza nella prossima giornata di Serie A contro la Fiorentina - in programma lunedì 2 marzo - resta fortemente in dubbio.